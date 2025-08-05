Лучший протеин для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом материале собраны самые эффективные и популярные протеины, которые помогут вам быстрее достичь спортивных целей. Мы сравнили состав, биодоступность, вкусы и отзывы пользователей, чтобы выделить лучшие варианты протеина для набора мышечной массы в 2025 году. Также учитывали удобство упаковки, соотношение цена-качество и репутацию бренда.
Рейтинг топ-10 лучших протеинов для набора мышечной массы
Перед вами — подборка протеинов, которые действительно работают. Мы отобрали порошки с разным типом белка, чтобы каждый мог найти оптимальный вариант под свои цели и особенности организма. В списке — сывороточные, яичные и даже растительные формулы, которые показали наилучшие результаты по качеству, отзывам и сбалансированности состава.
1. Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard
Протеин относится к концентратам и изолятам молочного происхождения с высоким содержанием белка — 24 г в порции. В составе есть BCAA и глютаминовая кислота — они помогают быстрее восстанавливаться после тренировок. Главный плюс — пищеварительные ферменты, которые улучшают усвоение. Вариант без глютена, без спорных добавок, быстро растворяется в воде и имеет умеренно сладкий вкус, не требующий дополнительного подсластителя.
Судя по отзывам, покупатели часто отмечают вкус — в линейке много разнообразных вариантов. Подчеркивается легкость смешивания, хорошая переносимость, но встречаются жалобы на высокую стоимость и на то, что банка уходит слишком быстро.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат и изолят
|Грамм в упаковке
|Около 900
|Страна производства
|США
|Состав
|Белковая смесь, BCAA, глютаминовая кислота, пищеварительные ферменты
|Вкусы в линейке
|Мятный шоколад, клубничный крем, банановый крем, шоколадный солод, шоколад-арахис, восхитительная клубника, двойной шоколад, насыщенный молочный шоколад, французский ванильный крем, мокко-капучино, шоколадная крошка, ванильное мороженое
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Быстро растворяется в воде
- Хорошо усваивается благодаря ферментам
- Высокая концентрация белка в порции
- Подходит при непереносимости глютена
- Популярный вкус на выбор
Минусы:
- Быстро заканчивается при регулярном приеме
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2. Ultimate Nutrition Iso Sensation 93
Высокобелковый изолят с минимальной долей углеводов и жиров. Концентрация белка в порции почти 93%, что делает его подходящим для сушки или поддержания формы без лишней калорийности. Состав включает глютаминовый комплекс в нескольких формах, а также молозиво — компонент, который редко встретишь в спортивном питании. Такое сочетание рассчитано не только на восстановление мышц, но и на поддержку иммунной системы при интенсивных нагрузках. Ароматы в линейке нестандартные — есть, например, бразильский кофе и шоколадная помадка.
Пользователи отмечают, что порошок легко размешивается в воде, не дает осадка и хорошо усваивается, особенно в сочетании с молоком. Отдельно хвалят ощущение сытости после приема — кому-то хватает одной порции, чтобы спокойно дотянуть до следующего приема пищи. Но при этом часть покупателей жалуется на приторный вкус, особенно если мешать с небольшим объемом жидкости. Были и случаи, когда мерную ложку приходилось искать на дне банки, что вызывает лишние вопросы, особенно у новичков.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный изолят
|Грамм в упаковке
|Около 900
|Страна производства
|США
|Состав
|Изолят сывороточного протеина, комплекс глутамина, молозиво, ферменты
|Вкусы в линейке
|Бразильский кофе, шоколадная помадка, печенье с кремом, натуральный, клубника, ваниль, банан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация белка в порции
- Поддержка иммунитета за счет молозива
- Несколько форм глутамина в составе
- Легко растворяется без использования шейкера
- Сохраняет насыщение после приема
Минусы:
- Мерная ложка иногда на дне банки
- Некоторые ароматы на любителя
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3. Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional
Сочетает концентрат и изолят сывороточного белка, благодаря чему подходит как для восстановления после тренировки, так и для поддержки рациона в течение дня. Белка — 22 г на порцию, углеводов меньше 2 граммов, жира — около 2 г. Дополнительно в составе есть BCAA, а также таурин, глютамин и пищеварительные ферменты — это ускоряет усвоение и снижает нагрузку на желудок.
Пользователи выделяют удобную консистенцию — порошок легко разводится. Вкусы чаще всего описываются как насыщенные, но не приторные. Отдельно хвалят нейтральную реакцию со стороны ЖКТ. Нареканий по качеству или эффекту в отзывах практически нет — чаще всего пишут, что он своих денег стоит и подходит для постоянного использования.
Характеристики
|Вид белка
|Концентрат и изолят сывороточного белка
|Грамм в упаковке
|2350
|Страна производства
|Венгрия
|Состав
|Сывороточный белок, таурин, глютамин, аргинин, BCAA, папаин, бромелайн
|Вкусы в линейке
|Ваниль, шоколад, клубника, лимон, лесной орех, арахис, лесные ягоды
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошо разводится даже без шейкера
- Подходит как для набора, так и для сушки
- Широкая линейка вкусов
- Усиливает восстановление за счет аминокислот
- Не вызывает проблем с пищеварением
Минусы:
- Наличие таурина может не понравиться чувствительным пользователям
- Содержание углеводов чуть выше, чем у чистого изолята
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4. Dymatize Elite 100% Whey
Продукт сочетает сразу три формы молочного белка — концентрат, изолят и гидролизат. Такое решение делает смесь универсальной: часть компонентов усваивается быстро, другая — чуть медленнее, что подходит для перекуса после тренировки и для восстановления в течение дня. Внутри — аминокислотный профиль с упором на BCAA и лейцин, при этом сахара всего 2 г на порцию. Упаковка компактная.
Судя по отзывам, большинству нравится, что порошок без труда растворяется и не оставляет осадка — даже если мешать без шейкера. Некоторые пишут, что вкус довольно мягкий и ненавязчивый. При этом к качеству самого состава претензий почти нет — многие заказывают не первый раз и берут упаковки покрупнее, чтобы не покупать через неделю снова.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат, изолят и гидролизат
|Грамм в упаковке
|Около 900
|Страна производства
|США
|Состав
|Смесь сывороточного белка, BCAA, лейцин, ароматизаторы, подсластители
|Вкусы в линейке
|Богатый шоколад, изысканная ваниль, печенье и крем
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Несколько форм белка в составе
- Мгновенно растворяется в воде
- Приятный вкус без химического послевкусия
- Подходит для коктейлей и выпечки
- Хорошо сочетается с молоком или водой
Минусы:
- Вкус может показаться простоватым
- Не всем подходит из-за содержания сои
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5. Maxler Golden 7 Protein Blend
Смесь объединяет сразу семь источников белка, включая сыворотку и казеин — один работает быстро, другой отдает аминокислоты медленно. Такой вариант удобно использовать не только после зала, но и, например, на ночь или как замену перекуса. В порции — 23 г белка и 7,3 г BCAA. Формула сбалансирована, но углеводов тут больше, чем у чистых изолятов, так что для сушки не всегда подходит. Вкусы — как у десертов: есть и соленая карамель, и печенье с кремом, и классика вроде клубничного крема.
В отзывах хвалят насыщенность вкуса, хорошую растворимость и то, что порошок утоляет голод надолго — особенно при использовании с молоком. Некоторые отмечают, что сладость у ванильных вариантов может быть чрезмерной, но зато шоколад и ягоды — без липкости. Мерная ложка стандартная, банка приходит опломбированая.
Характеристики
|Вид белка
|Концентрат и изолят сывороточного белка, мицеллярный казеин, кальциевый казеинат, молочный белок, яичный альбумин, гидролизат сыворотки
|Грамм в упаковке
|2270
|Страна производства
|США
|Состав
|Смешанные белки, BCAA, ароматизаторы, кальций, подсластители
|Вкусы в линейке
|Печенье и крем, молочный шоколад, соленая карамель, клубничный крем, ванильное мороженое
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сочетает быстрые и медленные формы белка
- Удобен для приема в любое время суток
- Долгое чувство насыщения после порции
- Богатая линейка вкусов с десертными акцентами
- Высокое содержание BCAA в одной мерной ложке
Минусы:
- Содержание углеводов выше чем у изолятов
- Не самый бюджетный вариант при регулярном приеме
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6. Fuze ProteinMatrix BCAA+Vit.C
Протеин с BCAA подходит для набора массы и дает энергию. Смесь построена на пяти видах белка — от молочного до пшеничного — и содержит 25 г белка на стандартную порцию. В составе также есть мальтодекстрин и клетчатка, что делает продукт более сытным. Добавление аминокислот BCAA позволяет ускорить восстановление после тренировок, а витамин С поддерживает иммунитет. Оптимально подойдет для употребления между основными приемами пищи и после тренировки, особенно если цель — поддерживать высокий уровень калорийности и белка в рационе.
Пользователи хвалят разнообразие вкусов и удобную фасовку. Протеин хорошо растворяется, но при этом может оставлять осадок в шейкере. Некоторые отмечают, что смесь получается густой, а насыщенность вкуса может показаться избыточной. Отмечается, что вариант эффективен как дополнительный источник белка. Среди плюсов — сытость и восстановление после нагрузки, а среди минусов — не всем подходит при чувствительном пищеварении.
Характеристики
|Вид белка
|Многокомпонентный белок: сывороточный, молочный, яичный, соевый, пшеничный
|Грамм в упаковке
|3000 или 750
|Страна производства
|Россия
|Состав
|Протеиновая матрица, мальтодекстрин, клетчатка, BCAA, витамин С, ароматизаторы, загуститель, подсластитель
|Вкусы в линейке
|Молочный шоколад, сливочная карамель, вишневый пирог, шоколадное печенье, кокос, банан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Разнообразный белковый состав для пролонгированного действия
- Содержит аминокислоты BCAA для восстановления
- Хорошо утоляет голод благодаря добавлению клетчатки
- Сытный и питательный вариант для перекусов
- Подходит как мужчинам так и женщинам
- Хорошо растворяется в жидкости при использовании шейкера
Минусы:
- Может быть тяжеловат при чувствительном пищеварении
- Иногда образуется осадок или налет на шейкере
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7. Cybermass Whey Protein
Протеин сочетает в себе два вида белка — концентрат и изолят, что делает его универсальным для разного времени приема. Благодаря добавлению витаминов и минералов он закрывает не только белковую, но и часть микронутриентной потребности. Особенно подойдет тем, кто ищет протеин с хорошим соотношением «цена-качество» и не гонится за чистейшим изолятом. Один пакет вмещает 70 порций, а в линейке — разные вкусы от сливочной карамели до малины и мороженого.
Пользователи часто отмечают вкус как мягкий и приятный, хотя мнения по банану-клубнике расходятся — некоторым нравится, а кто-то считает его сладким. В отзывах хвалят хорошую усвояемость, адекватную реакцию со стороны ЖКТ и простое приготовление. Есть и минусы: появляется сильная пена при разведении.
Характеристики
|Вид белка
|Концентрат и изолят сывороточного белка
|Грамм в упаковке
|900
|Страна производства
|Россия
|Состав
|Сывороточный белок, инулин, какао, витаминно-минеральный комплекс, ароматизаторы, эмульгатор, загуститель, сукралоза
|Вкусы в линейке
|Банан, банан-клубника, двойной шоколад, клубника, кокос, малина, мороженое, печенье-крем, сливочная карамель
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Приятный вкус без химозности
- Дополнен витаминами и минералами
- Удобная упаковка с мерной ложкой
- Быстрое растворение без комков
- Широкий выбор вкусов
- Подходит как замена перекуса
- Привлекательная цена
Минусы:
- Содержание белка ниже заявленного
- Некоторым кажется слишком пенным
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8. Syntrax Whey Shake
Однокомпонентный порошок на основе концентрата Promina, полученного методом холодной фильтрации. Подходит тем, кто ищет максимально простой состав без добавок вроде таурина и мальтодекстрина. Белка в 100 г — 72 г, но при этом углеводов и сахара в составе заметно больше, чем в изолятах, что стоит учитывать при контроле рациона. Формула дополнена глутаминовыми пептидами и подойдет в основном для восполнения белка в течение дня, а не для точечного восстановления после зала.
В отзывах пользователи хвалят растворимость — порошок не пенится, не оставляет комков и легко размешивается даже в обычной воде. Вкус — спорный: одни называют его мягким, другие жалуются на химическое послевкусие и чрезмерную сладость. Нередко жалуются на слишком жидкую консистенцию при стандартной порции и на повышенное содержание сахара. Плюсом называют сертификацию по кошерным и халяльным стандартам — подходит для тех, кто следит за этими моментами.
Характеристики
|Вид белка
|Концентрат сывороточного белка Promina
|Грамм в упаковке
|2270
|Страна производства
|США
|Состав
|Концентрат сыворотки, глутаминовые пептиды, ароматизаторы, без добавок типа таурина и мальтодекстрина
|Вкусы в линейке
|Шоколадный коктейль, ванильный коктейль, клубничный коктейль, печенье и сливочный коктейль
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не содержит дешевых наполнителей и добавок
- Производится из молока травяного откорма
- Хорошо растворяется даже без шейкера
- Соответствует кошерным и халяльным стандартам
- Подходит для базового восполнения белка в рационе
Минусы:
- Повышенное содержание сахара по сравнению с изолятами
- При разведении бывает слишком жидким
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9. Steelpower Iso Vegetal
Полностью растительный изолят, этот вариант создан на основе соевого белка и предназначен в первую очередь для тех, кто исключает животные продукты из рациона или соблюдает ограничения вроде поста. В порции — 21,3 г белка при минимальном содержании жиров и углеводов, всего 92 ккал. Состав дополнен клетчаткой, какао (для шоколадных вариантов) и стабилизаторами, которые влияют на текстуру. Благодаря отсутствию молочных компонентов, не содержит лактозу и холестерин, а энергетическая ценность остается сбалансированной — коктейль не перегружает пищеварение, особенно при приготовлении на воде или растительном молоке.
Судя по отзывам, этот соевый порошок стал открытием даже для тех, кто раньше избегал растительного протеина. Вкусовая линейка воспринимается по-разному: апельсиновый фондю многим напоминает десерт с белым шоколадом, но для части пользователей кажется слишком сладким. Чаще всего хвалят легкую растворимость и то, что продукт хорошо утоляет голод — некоторые заменяют им ужин. Бывают жалобы на побочные эффекты вроде вздутия или тошноты при регулярном приеме, но чаще всего это касается индивидуальной реакции.
Характеристики
|Вид белка
|Соевый изолят
|Грамм в упаковке
|450
|Страна производства
|Россия
|Состав
|Соевый изолят, полидекстроза, ароматизаторы, стабилизатор, подсластитель
|Вкусы в линейке
|Шоколад, банан, печенье, апельсин и белый шоколад, карамель, апельсиновое фондю (апельсин, белый шоколад)
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не содержит лактозу и подходит при непереносимости молочных белков
- Подходит для веганов и соблюдающих пост
- Сбалансирован по белку и калорийности
- Быстро растворяется в воде и растительном молоке
- Приятный вкус без характерной горечи сои
- Легко усваивается и надолго устраняет чувство голода
Минусы:
- Некоторым пользователям вкус может показаться слишком сладким
- В линейке мало нейтральных вкусовых решений
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10. RPS Nutrition Egg Protein
Формула на основе яичного белка содержит изолированный альбумин — чистый белок из куриных яиц, который не содержит лактозу, жиры и углеводы. Такая разновидность спортивного питания подходит тем, кто хочет получить максимум без лишнего: на 100 г приходится 81 г протеина и при этом 0 жиров и углеводов. За счет структуры альбумина продукт хорошо усваивается и подходит для рациона с пониженной калорийностью. Ароматизированный порошок быстро разводится в воде и образует легкую пену — привычная особенность яичных смесей, которая не влияет на усвояемость, но может удивить новичков.
Покупатели отмечают легкость смешивания, приемлемый вкус и общее удобство использования. Негативных реакций на желудок не возникает, но периодически встречаются претензии к составу — например, кто-то обращает внимание на наличие соли. В остальном этот порошок чаще выбирают за высокое содержание белка без молочных следов и как альтернативу изолятам животного происхождения, особенно во время сушки или для восполнения белка без лишних калорий.
Характеристики
|Вид белка
|Яичный альбумин
|Грамм в упаковке
|1000
|Страна производства
|Россия
|Состав
|Сухой яичный белок, ароматизаторы, подсластитель, загустители, соль
|Вкусы в линейке
|Банан, ваниль, клубника, малина, мокачино
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Содержит полный набор незаменимых аминокислот
- Не включает углеводы и жиры
- Быстро усваивается и подходит для низкокалорийного рациона
- Подходит при непереносимости лактозы
- Не вызывает тяжести в желудке при правильном использовании
- Формирует стойкое чувство сытости после приема
Минусы:
- В составе может присутствовать поваренная соль
- Требует немедленного употребления после приготовления
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Как выбрать хороший протеин для роста мышц у мужчин и женщин
Выбирая оптимальный белковый порошок, важно учитывать цели, рацион и переносимость продукта. Хороший протеин — это не просто вкусный коктейль, а эффективный инструмент для восстановления, сил и общего состояния организма.
1. Состав и тип белка
Обратите внимание, из какого источника белок:
- Сывороточный быстро усваивается и идеально подходит для приема после тренировки.
- Казеин переваривается медленно, обеспечивая питание мышц в течение многих часов — особенно ночью.
- Многокомпонентные смеси объединяют быстрый и медленный белок, что делает их удобным выбором для универсального использования.
- Растительные варианты — гороховый, соевый или рисовый протеин — подойдут, если у вас непереносимость молочных продуктов. Они тоже содержат полноценные аминокислоты, но их усвояемость может быть чуть ниже.
Проверяйте состав на отсутствие скрытых добавок и обилия углеводов — это особенно важно при контроле веса.
2. Содержание белка и калорийность
В каждой порции должно быть не менее 20—25 г белка — это оптимальное количество для поддержки роста мышечной массы. Кроме того, в зависимости от целей продукта — восстановление или дефицит калорий — ориентируйтесь на общее количество калорий в порции. Менее калорийные варианты подходят для сушки, более калорийные — для набора массы.
Важно, чтобы соотношение белков, углеводов и жиров соответствовало вашему рациону. Например, при стремлении к рельефу лучше выбирать низкоуглеводные формулы, а при наборе массы — протеины с углеводами или масс-гаинеры, где калорийность выше.
3. Наличие добавок и питательных веществ
Избегайте протеинов с искусственными подсластителями, красителями и наполнителями — они могут вызывать дискомфорт пищеварения. Обратите внимание на состав: наличие витаминов, минералов или дополнительных аминокислот, таких как BCAA, может быть полезным, но они не должны заменять полноценный рацион.
Если продукт содержит сахарозаменители или усилители вкуса, обязательно проверьте реакцию организма на них. Пищевая чувствительность варьируется у каждого, и то, что подходит одному — может вызвать вздутие или дискомфорт у другого. Ищите прозрачную маркировку состава и понятные ингредиенты.
4. Вкус и удобство использования
Протеин должен быть легко растворим и приятным на вкус, иначе прием станет рутиной. Пробуйте разные вкусы и марки: ваниль, шоколад, клубнику — важно выбрать тот, что нравится вам. Обратите внимание на инструкцию — удобная мерная ложка и рецепт приготовления упрощают использование.
Удобная упаковка — большой плюс, если вы часто берете протеин с собой в спортзал или на работу. Герметичная баночка или дозатор с отверстием для шейкера экономят время и избавляют от лишних хлопот.
5. Производитель и отзывы
Обращайте внимание на репутацию бренда — предпочтение отдавайте сертифицированным маркам с прозрачной системой контроля качества. Заказывайте протеин в хороших магазинах и проверяйте наличие государственных сертификатов о соответствии. Это гарантирует безопасность и соответствие заявленного состава.
Также оценивайте отзывы: ищите информацию не только о вкусе, но и о том, как продукт влияет на самочувствие, есть ли побочные эффекты. Чем больше отзывов от разных людей, тем точнее можно представить, подходит ли вам конкретный протеин.
Комментарий тренера
О тонкостях выбора спортивного питания для мужчин и женщин рассказывает Елена Калинина — сертифицированный тренер с более чем 10-летним опытом и участница соревнований по фитнес-бикини. Последние два года она помогает другим готовиться к выступлениям и подбирает программы тренировок и питания под разные цели:
"При выборе протеина важно учитывать не пол, а образ жизни и цели. Женщинам не стоит бояться спортивного питания — правильно подобранный белок помогает сохранить мышечный тонус, ускорить восстановление и поддерживать форму, особенно на фоне диеты. Мужчинам при наборе массы стоит обращать внимание на калорийность и сочетание с углеводами, но не забывать о качестве состава.
Я всегда рекомендую проверять реакцию организма на новые продукты: начинать с половины порции, особенно если в составе есть добавки, такие как BCAA или жиросжигатели. И помнить, что даже самый дорогой протеин не заменит регулярные тренировки и сбалансированное питание".
Обзор лучших протеинов для набора мышечной массы
Вот сводка по всем моделям из рейтинга. У каждой есть свои сильные стороны — кто-то берет высоким процентом белка, кто-то универсальностью, а кто-то просто вкусом, из-за которого не хочется возвращаться к обычной еде. Таблица для тех, кто не хочет читать все, а ищет главное.
|Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard
|Быстрая растворимость, ферменты для усвоения, богатый BCAA, без глютена
|Ultimate Nutrition Iso Sensation 93
|Очень высокий процент белка, молозиво для иммунитета, запуск восстановления
|Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional
|Баланс цены и качества, широкий ассортимент вкусов, есть ферменты и аминокислоты
|Dymatize Elite 100% Whey
|Три формы белка, хорошее решение для коктейлей и рецептов
|Maxler Golden 7 Protein Blend
|Микс из семи белков, хорошо насыщает, десертные вкусы
|Fuze ProteinMatrix BCAA+Vit.C
|Комплексный белок + BCAA и клетчатка, хорош для перекусов
|Cybermass Whey protein
|Удобная упаковка и привлекательная цена, богатая вкусовая линейка
|Syntrax Whey Shake
|Чистый концентрат, сертификация кошер/халяль, без лишних добавок
|Steelpower Iso Vegetal
|Подходит для веганов, минимальный жир/углеводы, отсутствует лактоза
|RPS Nutrition Egg Protein
|100 % яичный альбумин, без углеводов и жиров, идеален при низкокалорийных диетах
Вопросы и ответы
Когда речь заходит о спортивном питании, важно понимать, чем именно отличаются добавки и как они работают. Мы собрали самые частые вопросы о протеине, чтобы вы могли быстро разобраться, что подойдет именно вам.
Чем отличается выбор протеина для набора мышечной массы и для похудения?
Для набора массы подойдут протеины с высокой калорийностью, быстрым усвоением и добавками вроде BCAA. Они помогают быстро восстанавливаться и увеличивать объем мышц. Часто это сывороточные концентраты или смеси из нескольких видов белка.
Для похудения берут белки с минимальным количеством углеводов и жиров — чаще изолят или казеин. Они дольше перевариваются, дают чувство сытости и не перегружают калориями.
В чем разница между протеином, гейнером и креатином?
Протеин — это источник белка, который необходим для восстановления после тренировок и набора мышечной массы. Он помогает телу восполнить потери и запустить рост мышц при регулярных нагрузках.
Гейнер сочетает белки и углеводы, и чаще используется теми, кому сложно набрать вес. За счет высокого содержания калорий он восполняет энергию и способствует увеличению общей массы.
Креатин — это пищевая добавка, которая помогает повысить силу и выносливость. Она ускоряет восстановление, делает тренировки продуктивнее, но не заменяет еду и не влияет напрямую на рост мышц.
Как правильно пить протеин для набора мышечной массы: до тренировки или после?
Лучше всего — сразу после тренировки. Это «окно», когда мышцы особенно охотно впитывают белок. Так они быстрее восстанавливаются и растут.
Если тренировка долгая или проходит без еды до нее, можно принять половину порции до зала, чтобы не ощущать упадка сил. Но главное — не пропускать прием после.