Лучший протеин для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Смесь объединяет сразу семь источников белка, включая сыворотку и казеин — один работает быстро, другой отдает аминокислоты медленно. Такой вариант удобно использовать не только после зала, но и, например, на ночь или как замену перекуса. В порции — 23 г белка и 7,3 г BCAA. Формула сбалансирована, но углеводов тут больше, чем у чистых изолятов, так что для сушки не всегда подходит. Вкусы — как у десертов: есть и соленая карамель, и печенье с кремом, и классика вроде клубничного крема.