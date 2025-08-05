Лучший L-карнитин в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этой статье мы собрали только действительно стоящие продукты: лучшие L-карнитины в 2025 году в жидкой форме, капсулах и порошке. Вы найдете топовые продукты по каждой категории, узнаете, какие формы усваиваются быстрее, чем отличаются дозировки, и как правильно подобрать добавку под свои цели. При отборе мы учитывали состав, форму выпуска, репутацию бренда, честность заявленных дозировок и отзывы реальных пользователей.
Рейтинг топ-4 лучших жидких добавок с L-карнитином
Жидкий L-карнитин — это концентрированный раствор вещества, который помогает организму эффективнее использовать жир в качестве источника энергии. Такая форма удобна тем, что быстро усваивается и позволяет точно регулировать дозировку. В подборку вошли только те продукты, которые получили хорошие отзывы, у них адекватный состав без лишней химии и продуманная упаковка. Мы сравнили не только концентрацию и вкус, но и удобство приема, достоверность информации на этикетке и соответствие реального эффекта ожиданиям покупателей.
1. Be First L-Carnitine Liquid
Выпускается в индивидуальных порционных ампулах по 25 мл, что избавляет от необходимости отмерять дозу вручную. Каждая порция содержит 3300 мг вещества — подходящая концентрация для людей, которые хотят получить эффект при разумной дозировке. Формат ампул удобен для тех, кто тренируется вне дома: флакон легко взять с собой, он не проливается, не требует смешивания, и не занимает много места в рюкзаке. Особенностью состава является простота — минимум компонентов и никаких спорных добавок.
По отзывам пользователей, продукт чаще всего хвалят за вкус, удобство в применении и быстрый эффект при умеренной нагрузке. Те, кто регулярно тренируется, отмечают, что добавка помогает легче проходить кардиосессии, снижает тягу к еде и улучшает общее самочувствие.
Характеристики
|Форма выпуска
|Жидкий L-карнитин в ампулах по 25 мл
|Тип действующего вещества
|Классический L-карнитин
|Вкус
|Вишня и другие
|Количество порций
|80
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобный формат для приема вне дома
- Высокая концентрация действующего вещества
- Минимум ненужных компонентов
- Практичная ампульная форма
- Легкий старт для новичков в спортивном питании
Минусы:
- Может вызвать раздражение ЖКТ при приеме натощак
- Цена выше средней на фоне конкурентов
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2. VitaMeal L-Carnitine
Продукт выпускается в объеме 1000 мл и содержит 3000 мг L-карнитина на порцию. Его можно принимать как в чистом виде, так и разбавленным водой — дозировка легко регулируется в зависимости от уровня активности. В составе есть натуральные подсластители и синтетические подсластители, включая стевию, а также стандартным набор консервантов и стабилизаторов. В составе есть конжаковая камедь — она делает консистенцию чуть гуще, чем у обычного сиропа, и снижает риск выпадения осадка при хранении.
Пользователи чаще всего отмечают мягкий вкус, приятный запах и то, что средство можно пить без разведения, как сироп. В отзывах регулярно упоминается прирост энергии во время тренировки и активное потоотделение. Те, кто берет продукт повторно, указывают на стабильный эффект, особенно при соблюдении режима и регулярной нагрузке.
Характеристики
|Форма выпуска
|Жидкий концентрат
|Тип действующего вещества
|L-карнитин
|Вкус
|Ананас и другие
|Количество порций
|40 порций по 25 мл
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация основного вещества в стандартной дозе
- Удобен для использования в чистом виде без разбавления
- Приемлемая цена при большом объеме упаковки
- Можно подстраивать дозировку под индивидуальные цели
- Подходит для курсового приема в течение месяца и более
- Не содержит сахара и калорий
- В составе есть стевия в качестве дополнительного подсластителя
Минусы:
- Консистенция гуще обычного сиропа и не всем это удобно
- Невозможно точно отмерить половину дозы без шприца или стаканчика
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3. Vplab L-Carnitine Concentrate
Жидкая форма концентрата с высокой дозировкой — 1200 мг на порцию — позволяет использовать добавку в точных количествах без лишних расчетов. В составе нет калорий, БЖУ, поэтому добавка подходит для любой диеты. В бутылке 500 мл, рассчитанных на 50 приемов. Формула не содержит стимуляторов и может использоваться даже при невысокой переносимости кофеина.
Пользователи отмечают стабильный эффект при регулярном приеме: снижение усталости, улучшение выносливости и поддержка жиросжигания. Упаковку хвалят за экономичность. Среди замечаний встречаются нарекания на несовпадение партии с изображением на сайте и неоднородную консистенцию у отдельных продавцов.
Характеристики
|Форма выпуска
|Жидкий концентрат
|Тип действующего вещества
|Классический L-карнитин
|Вкус
|Вишня-черника и другие
|Количество порций
|50 порций по 10 мл
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Указанное количество порций соответствует фактическому
- Хорошая репутация производителя среди постоянных покупателей
- Умеренно выраженный вкус без приторности
- Подходит для тех, кто избегает кофеина и стимуляторов
- Удобен в применении без предварительного разведения
- Имеет минимальный состав без лишних добавок
- Покупатели отмечают стабильный эффект при курсовом приеме
Минусы:
- Нет защитной пломбы или дозирующего колпачка
- Продукт из старой партии может отличаться по составу
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4. Optimum System L-Carnitine Concentrate 60 000 Power
Концентрированный напиток содержит 3000 мг левокарнитина на одну порцию (25 мл), что позволяет использовать его не только в период похудения, но и для поддержки организма при активных тренировках. Продукт не содержит калорий, белков, жиров и углеводов, поэтому его удобно включать в любой режим питания. Упаковка рассчитана на 20 порций, дозировка гибко регулируется, но мерный колпачок в комплект не входит. Производится в России.
Отзывы о продукте разнятся. Одни покупатели хвалят насыщенный вкус и отмечают прилив энергии, другие жалуются на слишком химический аромат и непрозрачность состава, потому что на сайте производителя часть из них не указана. В остальном добавка демонстрирует ожидаемый эффект, особенно при регулярной нагрузке. Некоторые покупают повторно, несмотря на замечания, из-за соотношения концентрации и стоимости.
Характеристики
|Форма выпуска
|Жидкий концентрат
|Тип действующего вещества
|L-карнитин
|Вкус
|Вишня и другие
|Количество порций
|20 порций по 25 мл
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая дозировка действующего компонента в каждой порции
- Нулевая калорийность позволяет принимать при жестком дефиците
- Удобная форма для быстрого приема перед тренировкой
- Присутствует натуральный подсластитель на основе стевии
- Аромат вишни маскирует специфический вкус карнитина
- Изготовлен на территории РФ с актуальными сроками хранения
- Подходит для широкого круга пользователей вне зависимости от уровня подготовки
Минусы:
- В комплекте отсутствует мерный стакан
- Не всем подходит из-за использования нескольких видов синтетических подсластителей
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Рейтинг топ-4 лучших L-карнитинов в капсулах и таблетках
Подборка для тех, кто предпочитает точность и простоту — капсулы удобны в хранении, не требуют приготовления и легко сочетаются с другими добавками. Особенно актуально для тех, кто не любит сиропы или ароматизаторы.
От себя добавляет Елена Калинина, сертифицированный тренер, нутрициолог и автор программ для снижения веса: «Карнитин в капсулах — хороший выбор для тех, кто ценит стабильность дозировок и чистоту формулы. В моей практике я часто рекомендую его новичкам и тем, у кого нет времени на разбавление и мерные ложки».
1. Olimp L-Carnitine Extreme Mega Caps
Самый простой способ получить большую дозу карнитина без вкусовых ухищрений и сладких сиропов — капсулы с тартратом. Здесь используется форма, которая быстрее всего усваивается и дает максимальное содержание вещества на одну штуку — целых 1000 мг. Принимать удобно: нужна всего одна капсула в день, что особенно важно для тех, кто уже пьет много других добавок. Капсулы крупные, но легко глотаются.
Отзывы в большинстве положительные — хвалят дозировку, стабильный эффект при системном приеме и отсутствие «лишнего» в составе. Отмечают, что этот л-карнитин удобно брать с собой, а упаковка приезжает целая, без повреждений. Из минусов — некоторые жалуются на размер капсул и специфический запах желатина, но эффект перекрывает эти нюансы.
Характеристики
|Форма выпуска
|Капсулы
|Тип действующего вещества
|L-карнитин тартрат
|Количество порций
|120
|Дозировка
|1000 мг L-карнитина в капсуле
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация карнитина в одной капсуле
- Упаковки хватает на долгий курс
- Не содержит сахара и лишних компонентов
- Простой и чистый состав
- Европейское качество производства
Минусы:
- Капсулы довольно крупные
- Может быть неприятный запах от оболочки
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2. Rline L-Carnitine Caps
Капсулированная добавка с L-карнитином в форме тартрата. В одной порции — 1500 мг действующего вещества, этого достаточно даже для интенсивных тренировок. Форма тартрата усваивается быстрее классического карнитина, а значит — активнее включается в работу во время физических нагрузок. Продукт не содержит сахара, калорий и вспомогательных элементов, что делает его подходящим на сушке и при диете с ограничениями. Упаковка объемная — 200 капсул, хватит на полноценный курс.
По отзывам покупателей, средство чаще всего берут те, кто уже знаком с карнитином: хвалят дозировку, эффект при нагрузке и невысокую цену за объем. Некоторые отмечают специфический запах капсул и есть жалобы на состав оболочки: некоторым не нравится наличие красителя и диоксида титана. Несмотря на это, капсулы продолжают заказывать повторно — эффект перевешивает косметические нюансы.
Характеристики
|Форма выпуска
|Капсулы
|Тип действующего вещества
|L-карнитин тартрат
|Количество порций
|100
|Дозировка
|1500 мг на 2 капсулы
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобный формат для ежедневного приема
- Быстро усваиваемая форма тартрата
- Объемная упаковка с запасом на курс
- Нет побочных эффектов по отзывам покупателей
- Простой состав без лишней химии
Минусы:
- Наличие выраженного запаха у капсул
- Оболочка может не понравиться чувствительным пользователям
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3. San Alcar 750
Ацетил-L-карнитин в этом комплексе представлен в капсулах с точной дозировкой 750 мг на одну порцию. Такая форма вещества отличается более высокой биодоступностью и активно применяется не только в спортивном питании, но и для поддержки когнитивной сферы. Продукт помогает организму использовать жир в качестве источника энергии, что особенно полезно на сушке или при кардио-нагрузках.
Пользователи отмечают, что добавка проявляет эффект уже через 1—2 недели регулярного применения. По отзывам, многие ощущают прилив сил, улучшение настроения и снижение общей усталости. Те, кто принимает добавку в период тренировок, говорят о меньшем утомлении и более стабильной работоспособности. Некоторым не нравится цена, особенно в сравнении с локальными аналогами.
Характеристики
|Форма выпуска
|Капсулы
|Тип действующего вещества
|Ацетил L-карнитин
|Количество порций
|100
|Дозировка
|750 мг на порцию
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Улучшенная биодоступность благодаря форме ацетил-карнитина
- Оптимальная дозировка для ежедневного использования
- Упаковки хватает на полноценный курс
- Высокая концентрация без избыточных наполнителей
Минусы:
- Некоторым пользователям продукт кажется дорогим
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4. Solgar Maxi L-Carnitine
Один из самых узнаваемых представителей премиального сегмента, этот продукт содержит 500 мг карнитина в свободной форме на капсулу — базовая, но достаточная дозировка для тех, кто только начинает включать такие добавки в режим. Классическая формула, дополненная стабилизирующими агентами вроде дикальция фосфата и диоксида титана, рассчитана на равномерное высвобождение и комфортный прием без вкусовых ухищрений. Подходит для стандартных схем при сушке, нагрузках средней интенсивности и общего тонизирования. За счет нейтральной капсульной формы может использоваться вместе с другими добавками без конкуренции по вкусу или составу.
Покупатели отмечают стабильный уровень энергии и отсутствие побочных эффектов при соблюдении инструкции. Многие выбирают именно эту версию благодаря репутации бренда — он давно ассоциируется с контролем качества и прозрачным составом. Однако встречаются жалобы на крупный размер капсул и легкий дискомфорт в желудке у чувствительных пользователей. Некоторые в отзывах пишут, что без физической активности продукт почти не проявляет себя.
Характеристики
|Форма выпуска
|Капсулы
|Тип действующего вещества
|L-карнитин в свободной форме
|Количество порций
|30
|Дозировка
|500 мг в одной капсуле
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Умеренная дозировка для ежедневного приема
- Продукт от проверенного производителя с хорошей репутацией
- Минималистичный состав без сахара и подсластителей
- Универсальный формат, который легко комбинировать с другими добавками
- Подходит новичкам и пользователям с базовой нагрузкой
Минусы:
- Крупный размер капсулы может быть неудобен при глотании
- В составе есть диоксид титана, который не всем нравится
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Рейтинг топ-4 лучших L-карнитинов в порошке
При сравнении учитывали фактическую дозировку активного вещества, стабильность состава, удобство применения, вкус, а также наличие особенностей, которые делают продукт более подходящим для регулярного или курсового приема. Мы исключили варианты с сильными ароматизаторами и оценили, насколько удобно контролировать порцию.
1. MegaProtein L-Carnitine Powder
Порошковая форма, которую удобно размешивать в воде или соке. Одна стандартная порция — 2,5 г, из которых 2,1 г приходится на действующее вещество. Такой формат особенно удобен при дробном приеме в течение дня. Формула на базе чистого карнитина подходит для тренировок и ментальных нагрузок, а за счет отсутствия сахара в составе не мешает соблюдать диету.
Пользователи отмечают прилив энергии при приеме до тренировки, а также комфортное самочувствие во время аэробных нагрузок. По отзывам, порошок быстро расходуется, но эффект заметен даже при умеренном объеме. Есть жалобы на то, что со временем смесь становится более плотной — это связывают с повышенной гигроскопичностью. Несмотря на это, продукт хвалят за вкус и простоту использования, а некоторые заказывают повторно для длительного приема.
Характеристики
|Форма выпуска
|Порошок
|Тип действующего вещества
|L-карнитин в базовой форме
|Количество порций
|80
|Вкус
|Лесные ягоды и другие
|Дозировка
|2100 мг на одну порцию (2,5 г)
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация действующего вещества
- Подходит для дробного приема в течение дня
- Легкая кислинка во вкусе делает употребление приятным
- Удобно размешивается в жидкости
- Отсутствие сахара в составе
Минусы:
- Смесь может уплотняться со временем
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2. RPS Nutrition L-Carnitine
Концентрированная порошковая форма этого продукта рассчитана на смешивание с водой, без необходимости добавлять соки или другие жидкости. На каждую порцию приходится 900 мг действующего вещества, что делает его удобным вариантом для постепенного увеличения дозировки. В составе: аминокислота, подсластитель и натуральный ароматизатор без сахара и дополнительных компонентов. Фасовка позволяет использовать продукт экономно: упаковки хватает на полноценный курс, а сама банка компактная и не занимает много места. Вариант с вишневым вкусом — один из самых популярных, но также доступно несколько других, включая нейтральный без ароматизаторов.
Из отзывов понятно, что порошок хорошо растворяется, не образует осадка и дает прилив энергии уже через 20—30 минут после приема. Отдельно хвалят упаковку с защитной мембраной, небольшую мерную ложку внутри и возможность пробовать продукт небольшими порциями.
Характеристики
|Форма выпуска
|Порошок
|Тип действующего вещества
|L-карнитин
|Количество порций
|150 (по 1 г)
|Вкус
|Вишня и другие
|Дозировка
|900 мг действующего вещества на 1 г продукта
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошо растворяется в воде без осадка
- Можно точно регулировать порцию под индивидуальные цели
- Яркий вишневый вкус
- Упаковка компактная и подходит для регулярного использования
- Подходит для смешивания с другими добавками
Минусы:
- При малом объеме воды вкус может показаться слишком сладким
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3. NOW Acetyl-L-Carnitine Pure Powder
Вариант содержит ацетильную форму L-карнитина — она отличается от стандартной тем, что способна проходить в ткани головного мозга. Такой тип подходит не только для поддержки метаболизма и энергии, но и в качестве дополнительной помощи когнитивной активности. В составе нет подсластителей и вкусовых добавок, только одно действующее вещество, а значит, он подойдет тем, кто предпочитает полностью чистые добавки без примесей. Одна порция — 1,5 г, из которых около 1240 мг приходится на активный компонент.
Пользователи отмечают, что продукт действительно работает — энергия держится дольше, особенно при регулярных тренировках. В отзывах часто упоминается выраженный кислый вкус, который для некоторых становится минусом. Также встречаются жалобы на отсутствие мерной ложки в комплекте и на то, что порошка в банке визуально меньше, чем ожидалось. Несмотря на это, бренд считают надежным, и многие возвращаются к этой добавке повторно.
Характеристики
|Форма выпуска
|Порошок
|Тип действующего вещества
|Ацетил L-карнитин
|Количество порций
|57
|Вкус
|Безвкусный
|Дозировка
|1240 мг на порцию
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая биодоступность активного вещества
- Чистый состав без ароматизаторов и подсластителей
- Универсален в применении и легко комбинируется с соком или водой
- Компактная банка с экономичным расходом
Минусы:
- Ярко выраженный кислый вкус
- Нет мерной ложки в комплекте
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4. Prime Kraft L-Carnitine L-Tartrate
Продукт выпускается в форме быстрорастворимого порошка, где на одну мерную ложку приходится 850 мг действующего вещества. Вся формула рассчитана на то, чтобы быстро активироваться до начала нагрузки. Производитель заявляет 160 порций в банке — этого хватит на несколько недель при регулярном приеме.
Некоторые пользователи отмечают легкий прилив энергии после приема и общее улучшение самочувствия при регулярном использовании. Продукт также ценят за большое количество порций в упаковке, что позволяет провести полноценный курс без дополнительных трат. При этом есть замечания к качеству самой смеси: встречаются случаи, когда порошок приходит слежавшимся или с нарушенной текстурой.
Характеристики
|Форма выпуска
|Порошок
|Тип действующего вещества
|Карнитин в форме тартрата
|Количество порций
|160
|Вкус
|Лайм и другие
|Дозировка
|850 мг действующего вещества на порцию
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Освежающий вкус с ароматом лайма
- Удобная схема приема перед нагрузкой
- Большой объем порций в одной банке
- Быстрорастворимая формула без сахара
Минусы:
- Бывают случаи слежавшегося порошка
- Встречаются жалобы на слишком выраженный запах
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Как выбрать хороший L-карнитин для похудения
При подборе L-карнитина важно учитывать форму выпуска, биодоступность, дозировку и то, насколько продукт вписывается в ваш режим и цели. Добавка может давать ощутимый эффект, только если соответствует нагрузке и образу жизни. Собрали основные принципы, которые помогут купить действительно рабочий продукт.
1. Обращайте внимание на форму карнитина
Существует несколько форм вещества:
Чистый L-карнитин и тартрат. Используются преимущественно для снижения веса. Они эффективно поддерживают метаболизм и ускоряют транспорт жирных кислот в митохондрии. Для активных тренировок и дефицита калорий лучше подходит тартрат в дозировке от 1000 мг в сутки.
Ацетил-L-карнитин. Применяется при умственных нагрузках, так как дополнительно влияет на мозговую активность. Не является оптимальным выбором для жиросжигания.
Пропионил-L-карнитин. Менее распространен, чаще используется в кардиологических целях.
Кроме того, нужно учитывать, что у разных форм разное содержание самого L-карнитина:
- Тартрат — около 68%.
- Ацетил-L-карнитин — до 82%.
Это важно учитывать при расчете дозировки, особенно при дробном приеме (2—3 раза в день). Необходимо следить за тем, чтобы в каждом приеме было точное количество действующего вещества, а не просто вес соединения.
2. Сравнивайте реальное содержание действующего вещества
На упаковке может быть указано общее количество соединения, но важно проверять, сколько именно чистого карнитина в одной порции. Например, если вы видите дозировку 1500 мг тартрата, это не означает 1500 мг L-карнитина — его там будет около 1000 мг. Производители не всегда указывают это явно, поэтому при сомнениях лучше свериться с независимыми источниками или официальными сайтами.
Такой подход особенно важен при сравнении форм. Ацетильная форма содержит больше действующего вещества на грамм, но и стоит дороже. Если же продукт содержит дополнительные компоненты — ароматизаторы, консерванты или воду (в случае жидких форм), доля чистого вещества может быть еще ниже. Учитывайте это при расчете суточной нормы.
3. Оценивайте удобство приема с учетом личного режима
Л-карнитин не должен усложнять повседневные задачи:
Капсулы подойдут тем, кто не хочет заниматься замешиванием и не переносит вкусовые добавки.
Жидкие концентраты — промежуточный вариант, особенно если упаковка снабжена мерным стаканом или ампулами.
Порошковые формы позволяют гибко регулировать дозу, но требуют точного измерения и времени на приготовление.
Если планируете принимать карнитин перед тренировками в зале или на улице, важно продумать, удобно ли будет носить с собой порцию. Также учитывайте, сколько времени уходит на прием и не вызывает ли форма дискомфорта. Универсального решения нет, и лучше выбрать ту форму, которую вы точно будете использовать регулярно.
4. Проверяйте состав и избегайте ненужных добавок
В составе качественного карнитина не должно быть сахара, глюкозы или искусственных усилителей вкуса, особенно если вы используете добавку на сушке или при диетическом рационе. Подсластители допустимы, но лучше выбирать варианты с сукралозой или стевией, которые не влияют на калорийность и не вызывают скачков инсулина.
Важно также избегать избыточного количества стабилизаторов и красителей, особенно в жидких формах. Наличие вспомогательных компонентов должно быть обоснованным: если продукт — это только транспортная жидкость и ароматизатор, это допустимо. Но если в составе десятки непонятных добавок, лучше найти аналог с минимальной формулой.
5. Учитывайте длительность курса и объем упаковки
Карнитин работает накопительно — первые результаты проявляются через 10—14 дней регулярного приема. Поэтому при выборе упаковки стоит рассчитывать дозу на весь курс, который обычно длится от 4 до 8 недель. Не всегда выгодно брать продукт с высокой дозировкой, если его хватит всего на 10 дней — особенно если это жидкая форма или маленький объем капсул.
Лучше, если упаковка покрывает хотя бы месяц приема без необходимости покупать дополнительно. Обратите внимание на указание количества порций и пересчитайте, сколько это в граммах или капсулах. Если планируете принимать средство несколько раз в день, упаковки должно хватать минимум на 60—90 порций — иначе расходы окажутся неоправданными.
Комментарий тренера
Мы получили комментарий от Елены Калининой — сертифицированного тренера с более чем 10-летним опытом и участницы соревнований по фитнес-бикини. Она регулярно работает с теми, кто использует спортивные добавки в своей программе снижения веса или подготовки к выступлениям:
"Для меня важнее всего — чтобы человек понимал, зачем он принимает карнитин. Это не волшебный жиросжигатель, а инструмент, который помогает работать дольше и качественнее. Поэтому я всегда рекомендую подстраивать форму выпуска под образ жизни. Если человек тренируется в зале каждый день, капсулы подойдут идеально. А вот тем, кто делает кардио по утрам и не завтракает, может больше подойти жидкая форма, чтобы быстрее включиться в работу.
Я встречала людей, которым ацетил-карнитин помог справиться с постоянной усталостью, а порошковый вызывал дискомфорт. Это нормально. Протестируйте 1—2 формы, не судите по одному бренду. Начинайте с минимума и увеличивайте дозу постепенно. Усталость начнет снижаться, а выносливость — расти, но нужно быть терпеливым. Карнитин работает на длинной дистанции, особенно если вы не просто тренируетесь, а соблюдаете режим и рацион. И главное — следите за самочувствием, тогда карнитин действительно будет работать в вашу пользу".
Обзор лучших L-карнитинов
Мы сравнили десятки добавок с карнитином и отобрали только те, которые показали себя в деле — по составу, удобству применения и реальному эффекту. Для удобства, мы собрали таблицы, где можно быстро сориентироваться, какая форма и модель подойдут именно вам.
Жидкие формы L-карнитина
|Be First L-Carnitine Liquid
|Ампулы по 25 мл с высокой дозировкой 3300 мг, удобно брать с собой
|VitaMeal L-Carnitine 3000mg
|Большой объем, мягкий вкус, подходит для длительного курса
|Vplab L-Carnitine Concentrate
|Умеренная дозировка, хорошая переносимость, экономичная упаковка
|Optimum System L-Carnitine Concentrate 60 000 Power
|3000 мг в порции, нулевая калорийность
Капсулы и таблетки L-карнитина
|Olimp L-Carnitine Mega Caps
|1000 мг в капсуле, одна из самых мощных дозировок на рынке
|Rline L-Carnitine Caps
|1500 мг на 2 капсулы, оптимально для продвинутых пользователей
|San Alcar 750
|Ацетильная форма, подходит для когнитивной и физической поддержки
|Solgar Maxi L-Carnitine
|Базовая дозировка, премиальное качество, подходит новичкам
Порошковые формы L-карнитина
|MegaProtein L-Carnitine Powder
|2100 мг в порции, чистый состав, хорошо подходит для дробного приема
|RPS Nutrition L-Carnitine
|900 мг в 1 г, легко растворяется, вкус без сахара
|NOW Acetyl-L-Carnitine Pure Powder
|Чистый ацетил-карнитин, без вкуса, высокая биодоступность
|Prime Kraft L-Carnitine Tartrate
|850 мг тартрата, освежающий вкус, 160 порций в упаковке
Вопросы и ответы
Вот что чаще всего хотят знать новички, когда начинают принимать L-карнитин. Без догадок — только проверенная информация, которая действительно пригодится.
Как правильно принимать L-карнитин для сжигания жира?
Принимать L-карнитин лучше всего за 20—30 минут до тренировки. Это ускоряет его включение в работу во время нагрузки. В неактивные дни — утром или между приемами пищи. Минимальная эффективная доза — 1000—1500 мг в сутки, делить на 1—2 приема.