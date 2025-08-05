Лучший L-карнитин в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Концентрированная порошковая форма этого продукта рассчитана на смешивание с водой, без необходимости добавлять соки или другие жидкости. На каждую порцию приходится 900 мг действующего вещества, что делает его удобным вариантом для постепенного увеличения дозировки. В составе: аминокислота, подсластитель и натуральный ароматизатор без сахара и дополнительных компонентов. Фасовка позволяет использовать продукт экономно: упаковки хватает на полноценный курс, а сама банка компактная и не занимает много места. Вариант с вишневым вкусом — один из самых популярных, но также доступно несколько других, включая нейтральный без ароматизаторов.