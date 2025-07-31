Тренер бил и отобрал еду: 5 спортсменов, которые со скандалом ушли от наставников

Спорт — это не только медали, кубки и пьедесталы. Есть еще и другая сторона — полная напряжения, давления и порой жестокости со стороны тренеров. Мы привыкли восхищаться достижениями чемпионов, но редко задумываемся о том, какой ценой они достаются. В нашей подборке — 5 спортсменов, которые ушли от своих тренеров навсегда или на время. Рассказываем, что такого сделали их наставники.
Полина Шелепень: ушла после того, как тренер отобрала у нее котлеты
Фигуристка Полина Шелепень подавала большие надежды: брала призовые места на юниорских соревнованиях, выигрывала финал Кубка России-2008 и могла бы добиться еще больших высот, ведь тренировала ее сама Этери Тутберидзе. Но в 2012 году Полина ушла от тренера, заявив, что устала от ссор с ней. Она ушла прямо со сборов, никому ничего не сказав.
«Полина убежала со сборов из-за того, что я отобрала у нее на обеде котлеты. Ну, вернулась бы и стала чемпионкой мира», — объясняет Этери Тутберидзе. Впрочем, этот инцидент стал лишь катализатором, ведь проблемы в отношениях фигуристки и тренера копились давно.
Сразу после ухода от Тутберидзе карьера Полины практически завершилась: она получила травму и надолго выбыла из строя, потеряв место в сборной России и не попав на Олимпиаду в Сочи. Восстановившись, Полина перешла в сборную Израиля, но не смогла там себя проявить и объявила о завершении карьеры.
Раджа Наингголан: конфликт с тренером и уход из сборной
Футболист Раджа Наингголан в 2018 году со скандалом покинул сборную Бельгии в преддверии Чемпионата мира. Наингголан был сильно обижен на главного тренера национальной сборной Роберто Мартинеса — тот не включил полузащитника в команду, заменив его игроком, который обычно сидит на скамейке запасных. Хотя Наингголан уже 9 лет играл за Бельгию — он провел 29 матчей и забил 6 мячей.
Наинголлан тут же заявил, что «с него хватит» и что он уходит из сборной. Позже футболист рассказал, что отношения между ним и тренером давно были натянуты, и Мартинес даже не здоровался с ним.
«Однажды я и Мартинес обедали в одном и том же ресторане. И он демонстративно отказался со мной поздороваться. Как можно говорить здесь о нормальной работе?», — заявил футболист.
Яна Батыршина: ушла от строгой и требовательной Ирины Винер
Чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр 1996 года Яна Батыршина завершила спортивную карьеру в 19 лет. Причина — тренер Ирина Винер, которая, по словам Яны, была с ней очень строгой и грубой. Батыршина не смогла этого выдержать.
Винер часто повторяла ей, что она никто без нее. И даже когда гимнастка выиграла олимпийское серебро, Ирина Александровна сказала: «Это не твоя медаль».
«Этот день мог стать счастливейшим в моей жизни, но стал одним из самых ужасных», — вспоминала потом Батыршина. Впрочем, Винер опровергла высказывания бывшей подопечной и объяснила уход гимнастки ревностью к более талантливой Алине Кабаевой. В 1998 году Яна Батыршина заявила, что покидает большой спорт. Сейчас она телеведущая канала «Матч ТВ».
Симона Байлз: не справилась с давлением тренеров
Гимнастка Симона Байлз на время покинула сборную США из-за давления, которое на нее оказывали тренеры. В преддверии Олимпиады-2020 ей постоянно твердили, что она должна показать высокие результаты и ставить рекорды.
«Временами я чувствовала, что на моих плечах лежит вся тяжесть мира», — говорила Симона. В итоге это давление привело к тому, что гимнастка не выдержала и прямо во время Олимпиады снялась с финала соревнований после неудачного опорного прыжка.
Официально у нее не было скандалов с тренерами, она не обвиняла их открыто в случившемся, но из сборной США ушла и полностью прекратила заниматься спортом. Давление тренеров оказалось настолько сильным, что у нее обострился синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которым она страдает с детства. Ей понадобилось 2 года, чтобы восстановить свое психическое здоровье и вновь вернуться в спорт.
Андрей Расторгуев: завершил сезон после драки с тренером
Во время Чемпионата мира по биатлону-2025 обсуждали не гонки, а скандал, который произошел в сборной Латвии. Биатлонист Андрей Расторгуев ушел от тренера Илмарса Брициса, обвинив его в нападении и нанесении травм: у спортсмена был сломан палец, разбит нос и серьезно повреждено плечо.
Из-за травм Андрей Расторгуев досрочно завершил сезон. По его словам, конфликт произошел из-за пропажи его лыж: биатлонист уверен, что их украл тренер или кто-то из сервиса. Расторгуев пришел к Брицису обсудить ситуацию, но спокойного разговора не получилось. После драки Расторгуев заявил, что уйдет из сборной, если в ней продолжит работу Брицис. Тренер подал в отставку, а потом был дисквалифицирован на 6 месяцев.
Истории этих спортсменов рассказывают о невидимых сторонах профессиональной карьеры и о цене, которую платят за славу и достижения. И уйдя от тренеров, они выбрали свое здоровье и благополучие, поставив это выше медалей и титулов.