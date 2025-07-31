Тренер бил и отобрал еду: 5 спортсменов, которые со скандалом ушли от наставников

Спорт — это не только медали, кубки и пьедесталы. Есть еще и другая сторона — полная напряжения, давления и порой жестокости со стороны тренеров. Мы привыкли восхищаться достижениями чемпионов, но редко задумываемся о том, какой ценой они достаются. В нашей подборке — 5 спортсменов, которые ушли от своих тренеров навсегда или на время. Рассказываем, что такого сделали их наставники.