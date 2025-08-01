Пеленки и медали: 5 спортсменов, которые стали родителями в 2025 году

В жизни пяти известных российских спортсменов произошли большие перемены: у них появились малыши. Привычный ритм тренировок и строгий режим дополнились крохотными носочками, бессонными ночами и новыми радостями. Теперь их дни наполнены не только пресс-конференциями и турнирами, но и первыми улыбками, трогательными моментами и поддержкой самых маленьких, но самых верных фанатов.
Татьяна Волосожар: стала мамой в третий раз — и не сбавила темп
В семье Татьяны Волосожар и Максима Транькова царит настоящее веселое многоголосие: старшая дочь Анжелика уже пошла во второй класс, четырехлетний Теодор энергично осваивает новые увлечения, а самый младший, Леонид, чуть больше года назад появился на свет и стал главным любимчиком всей семьи. С рождением третьего малыша жизнь знаменитой пары стала еще насыщеннее — теперь все, от тренировок до домашних дел, строится вокруг нужд и интересов детей.
Татьяна нередко делится трогательными моментами родительских будней: то братья играют вместе на полу, то дочь с гордостью помогает заботиться о младших. Поклонники отмечают, что с появлением Леонида в ее соцсетях стало еще больше тепла и домашней радости. Волосожар признается — главные медали ее жизни теперь собираются не на льду, а дома, в окружении детских голосов и счастливых улыбок.
Елена Радионова: показала фото дочки и ушла в семейную жизнь
Для Елены Радионовой, звезды мирового фигурного катания, этот год стал началом совершенно новой главы — в мае у нее родилась дочь Виктория. Семья не спешила делиться новостью, поэтому поклонники были приятно удивлены, когда Радионова неожиданно выложила трогательное фото: маленькие ножки дочки рядом с коньками и подписью: «Наш лед теперь семейный».
С появлением малышки жизнь Елены заметно изменилась. Теперь она реже выходит на лед с показательными номерами, а в соцсетях пишет больше о семейных радостях и первых открытиях Виктории. Бессонные ночи, первая улыбка, нежные моменты близости — именно этим делится Елена со своими подписчиками. Она признается: «Управлять эмоциями на льду было непросто, но ничто не сравнится с тем счастьем, которое я испытываю, когда держу на руках своего ребенка».
Хотя Радионова стала реже появляться на публике, каждая ее новая фотография с семьей вызывает волну теплых комментариев. Поклонники уверены — теперь она стала настоящей чемпионкой не только на льду, но и дома.
Александр Энберт: стал отцом — и поставил проекты на паузу
Александр Энберт, олимпийский призер и фигурист, второй раз стал отцом. Его супруга, с которой они вместе более пяти лет, долгие месяцы не появлялась на публике, а новости об ожидаемом ребенке сдержанно обсуждались лишь в узком кругу. Но в апреле спортсмен выложил забавное фото: крошечные коньки на столе и подпись — «Готовим новую смену!».
Теперь с некоторыми из коллег он обсуждает не только работу, но и как уложить ребенка спать. «Чемпионы тоже не высыпаются», — шутит Энберт в интервью.
Александр стал больше времени проводить дома, даже отложил несколько проектов на телевидении. Как он сам говорит: «Всему свое время. Сейчас для меня главное — быть хорошим папой». Сдержанный и сосредоточенный на льду Энберт открылся с новой, очень теплой стороны.
Даниил Медведев: ждал ребенка во время турнира
Звезда мирового тенниса Даниил Медведев в 2025 году стал отцом во второй раз. Для него и его жены Дарьи это огромная радость: новый член семьи появился на свет в разгар одного из самых насыщенных турниров. В сторис Дарьи мелькали моменты сборов, игрушки среди кроссовок и фото из роддома с лаконичным комментарием Даниила: «В этом турнире мы определенно победили».
Интересно, что больше всего новость обсуждалась не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Даже во время Уимблдона журналисты спрашивали: будет ли Медведев менять график ради детей. В одном из интервью он признал: «Теперь на тренировках думаю о том, как быстрее закончить. Не ради медалей, а чтобы успеть домой на вечернюю сказку». Он стал еще популярнее, ведь теперь открыто делится и работой, и семейными моментами. Это делает Даниила только интереснее и ближе для поклонников.
Лилия Ахаимова: сменила медали на пеленки
Имя Лилии Ахаимовой прочно связано с громкими триумфами российской спортивной гимнастики. Олимпийская чемпионка, она десятки раз выходила на пьедестал, завоевывая сердца болельщиков по всему миру своим упорством, грацией и невероятной силой духа. Сегодня в жизни Лилии наступил совершенно особый этап — теперь ее главная победа не связана с медалями и соревнованиями, а носит имя Леон.
8 августа 2024 года Лилия впервые стала мамой. В браке с бывшим футболистом Янисом Линдой у них родился мальчик, которого родители назвали Леоном. С рождением сына в жизни Ахаимовой многое изменилось. Она по-прежнему делится частичками своей повседневности, но теперь среди фотографий с тренировок и мероприятий все чаще появляются трогательные семейные снимки.
С появлением сына Лилия стала еще мягче и открытее: «Медали и победы — это навсегда часть моей судьбы, но настоящее счастье — держать на руках своего ребенка, видеть первые улыбки и делать новые шаги уже вместе».
Появление ребенка в семье — это всегда большая радость. Маленький человек буквально меняет жизнь родителей, переворачивая ее на 180 градусов и привнося в каждый день свои светлые, счастливые коррективы. Спортсмены, которые недавно стали родителями, не прекращают заниматься спортом и не выпадают из привычного ритма тренировок. Они находят баланс, умело совмещая семейные радости с профессиональным ростом и спортивными достижениями, вдохновляя поклонников своим примером.