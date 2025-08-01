Пеленки и медали: 5 спортсменов, которые стали родителями в 2025 году

Интересно, что больше всего новость обсуждалась не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Даже во время Уимблдона журналисты спрашивали: будет ли Медведев менять график ради детей. В одном из интервью он признал: «Теперь на тренировках думаю о том, как быстрее закончить. Не ради медалей, а чтобы успеть домой на вечернюю сказку». Он стал еще популярнее, ведь теперь открыто делится и работой, и семейными моментами. Это делает Даниила только интереснее и ближе для поклонников.