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Питание в критические дни: 5 правил, чтобы сохранить форму и настроение

Каждая женщина знает, что в определенные дни цикла гормоны бушуют, аппетит скачет и тянет на вредное и калорийное. Правильный рацион в эти дни поможет не сорваться и сохранить форму без лишнего стресса.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка с едой во время менструации
Рассказываем, как скорректировать питание в критические дни.Источник: Freepik

Критические дни не должны становиться поводом для лишних переживаний и срывов. Наоборот, это время, когда организму нужна особая поддержка. Правильно составленное питание поможет уменьшить дискомфорт, сохранить настроение и не набрать лишние килограммы. В этой статье разберемся, что стоит включать в рацион в этот период, чтобы оставаться в идеальной форме и не поддаваться искушениям.

Питание как способ снизить дискомфорт

Питание, снижающее дискомфорт во время месячных
Во время критических дней ешьте больше магния и витамина B6 — они снимают спазмы, усталость и раздражительность.Источник: Freepik

В период менструации тело работает в усиленном режиме, происходят гормональные колебания. Это вызывает усталость и раздражительность. Чтобы помочь организму, увеличьте потребление продуктов, богатых магнием и витамином B6. Эти нутриенты помогают расслабить мышцы и снизить уровень стресса. Отличным выбором будут орехи, бананы, цельнозерновые крупы и зеленые овощи.

Добавьте в свой завтрак небольшую горсть миндаля или семян тыквы — они содержат магний, который уменьшает спазмы. На обед приготовьте киноа со шпинатом и кусочками авокадо. А перед сном можно съесть банан.

Как избежать переедания и сохранить энергию

Девушка переедает сладкое во время менструации
Чтобы не тянуло на сладкое и жирное, ешьте часто и дробно — с акцентом на белок, овощи и сложные углеводы.Источник: Freepik

Часто во время критических дней хочется есть больше сладкого или жирного. Чтобы избежать этого, ешьте небольшими порциями, но часто. Хорошо подходят супы, нежирные белки и сложные углеводы. Они дают долгое чувство сытости и поднимают уровень энергии без резких скачков сахара.

На завтрак можете съесть овсянку на воде с ложкой арахисовой пасты и кусочками яблока. На обед — куриный бульон с овощами и отварным куриным мясом. В качестве перекуса — греческий йогурт с несколькими ягодами. Такой режим питания не даст голоду взять верх и поможет избежать вечерних походов к холодильнику.

Вода и ее роль в поддержании баланса

Девушка пьет воду для поддержания баланса
Пейте больше воды — это снимет отеки, улучшит метаболизм и снизит усталость в период менструации.Источник: Freepik

Обезвоживание усиливает усталость и задержку жидкости в организме. Питьевой режим в этот период крайне важен. Вода помогает вывести токсины и уменьшить отеки. Рекомендуется выпивать не менее полутора литров чистой воды в день. Также стоит включить в свой рацион зеленый чай, который способствует улучшению обмена веществ.

Можно добавить в воду дольки лимона, огурца или листья мяты — это усилит мочегонный эффект. Утром на голодный желудок выпивайте стакан теплой воды с лимоном, чтобы запустить метаболизм. Избегайте газированных напитков и крепкого черного чая — они могут усилить отечность и раздражительность.

Еда, которая улучшает настроение

Девушка пытается улучшить настроение шоколадом
Ешьте ягоды, орехи, овсянку и рыбу — они поднимают настроение естественно, через серотонин, а не через сладкое.Источник: Freepik

Питание оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние. Шоколад и сладости часто кажутся соблазнительными, но лучше выбирать продукты, которые стимулируют выработку серотонина естественным образом. К ним относятся ягоды, орехи, овсянка и рыба с высоким содержанием омега-3.

В качестве легкого перекуса в течение дня можно съесть горсть грецких орехов или черники — это не только вкусно, но и повышает уровень гормона радости. На ужин приготовьте лосось на пару с брокколи и сладким картофелем — омега-3 снижает воспаление и улучшает настроение. А если хочется чего-то сладкого, возьмите два-три финика.

Избегайте тяжелой и острой пищи

Девушка в критические дни тяготеет к тяжелой и острой пище
Избегайте жирного, острого и соленого в критические дни — они провоцируют отечность и усугубляют боль.Источник: Freepik

Жирные, острые и сильно соленые блюда могут усугубить дискомфорт, вызывая тяжесть в желудке и усиление боли. Важно снизить их потребление в критические дни.

Старайтесь отдать предпочтение легким, нежирным блюдам с натуральными ингредиентами. Это поможет быстрее восстановиться и чувствовать себя лучше. Откажитесь от жареного, фастфуда и острых соусов. Также избегайте полуфабрикатов и консервов — они содержат много соли и усилителей вкуса, провоцирующих отеки.

Критические дни — не повод расслабляться в плане питания. Наоборот, это время заботы о себе и поддержания здоровых привычек. Правильный рацион снизит неприятные симптомы и поможет сохранить вашу идеальную форму. Следуя простым рекомендациям, вы сможете пережить этот период без срывов и с улыбкой на лице.