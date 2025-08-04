Питание в критические дни: 5 правил, чтобы сохранить форму и настроение

Критические дни не должны становиться поводом для лишних переживаний и срывов. Наоборот, это время, когда организму нужна особая поддержка. Правильно составленное питание поможет уменьшить дискомфорт, сохранить настроение и не набрать лишние килограммы. В этой статье разберемся, что стоит включать в рацион в этот период, чтобы оставаться в идеальной форме и не поддаваться искушениям.