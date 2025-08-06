Эти 4 добавки мешают вам худеть — и прячутся даже в «полезной» еде

Ее чаще всего добавляют в йогурты с фруктовым наполнителем, в пакетированные соки, хлопья и мюсли быстрого приготовления, в консервированные фрукты, в джемы, в мармелад и зефир. А еще — в безалкогольные коктейли, спортивные напитки и даже в некоторые виды хлеба и протеиновых батончиков. Если в составе указано «фруктоза», «глюкозно-фруктозный сироп» или «кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы» — это не «натуральный сахар», это мощный стимулятор жироотложения.