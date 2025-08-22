Вот почему вы не худеете, занимаясь спортом: 6 причин, о которых никто не знает

Каждый год тысячи людей решают изменить свою жизнь: записываются в зал, покупают спортивную форму, скачивают приложения для учета калорий. Но уже через месяц многие сдаются. Причина проста — весы не показывают таких желанных перемен. Новички думают, что что-то делают не так, и теряют мотивацию. На самом деле, отсутствие результата на весах в первые месяцы — норма, а не сбой. В этой статье разберем, почему такое случается, что на самом деле происходит с телом и как не сойти с дистанции, когда цифры на весах словно застыли.