Тревожность и тренировки: как спорт может помочь — и навредить

Сегодня тревожность — почти норма. Мы живем в стрессе, плохо спим и постоянно чувствуем усталость. И кажется, что спорт — это универсальное решение. Но не все так просто. Умеренная физическая активность действительно помогает: запускает выработку эндорфинов, улучшает сон и снижает уровень стресса. Однако чрезмерные тренировки или неправильный выбор нагрузки могут только усугубить состояние. В этом тексте разбираемся, как спорт влияет на психику — и как сделать его союзником, а не врагом.