Без психолога не выиграть: зачем спортсменам нужен «тренер для головы»

Современный спорт давно вышел за рамки физических нагрузок. Давление публики, конкуренция, травмы и риск провала делают психологическую устойчивость не менее важной, чем силу мышц. Именно поэтому в командах все чаще появляется новый специалист — спортивный психолог. Его задача не только поддержать атлета в трудный момент, но и помочь выстроить стратегию поведения на соревнованиях, справиться с тревогой и сохранить мотивацию на долгую дистанцию.