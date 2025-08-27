Ричмонд
Стартовало новое шоу «МБ Медиа Мафия» с участием звезд российского шоу-бизнеса

В VK Видео состоялась премьера долгожданного проекта «МБ Медиа Мафия». Это новая игровая программа, в которой известные медийные личности сражаются за победу в классической игре «Мафия».

В дебютном выпуске за игровым столом собрались яркие гости из самых разных сфер: спорта, музыки, кино и блогинга. В игре приняли участие:

  • Герман El Classico — президент медиакоманды «Амкал»
  • Кирилл Warpath — блогер и главный эксперт по Tesla в России
  • Молодой Платон — молодой рэпер
  • Shevgi — актёр из вырезанных сцен
  • Муха Биттуев — певец и блогер
  • Егор Приказчиков — экс-футболист и блогер
  • Кирилл Скрипник — артист лейбла Black Star
  • Наташа Гасанханова — блогер, ведущая шоу «ДаДа-НетНет»
  • Женя Синяков — резидент Comedy Club
  • Андрей Глазунов — контент-мейкер, один из первых русских вайнеров﻿

Зрители увидят, как звезды вживаются в роли мафиози и мирных жителей, плетут интриги, ведут жаркие споры и пытаются вывести друг друга на чистую воду в борьбе за победу.

Специально для всех зрителей и поклонников «Мафии» — БК «Мелбет» подготовила бонус до 45 000₽ на бонусный счёт!

Регистрируйся с промокодом MAFIA45 и получай бонус на первый депозит от 1000₽!

Премьерный выпуск шоу «МБ Медиа Мафия» уже доступен для просмотра в VK Видео.

erid: 2RanykZTDkd

Реклама. ООО Мелофон. ИНН: 2540179758. 18+