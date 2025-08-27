Стартовало новое шоу «МБ Медиа Мафия» с участием звезд российского шоу-бизнеса

В дебютном выпуске за игровым столом собрались яркие гости из самых разных сфер: спорта, музыки, кино и блогинга. В игре приняли участие:
- Герман El Classico — президент медиакоманды «Амкал»
- Кирилл Warpath — блогер и главный эксперт по Tesla в России
- Молодой Платон — молодой рэпер
- Shevgi — актёр из вырезанных сцен
- Муха Биттуев — певец и блогер
- Егор Приказчиков — экс-футболист и блогер
- Кирилл Скрипник — артист лейбла Black Star
- Наташа Гасанханова — блогер, ведущая шоу «ДаДа-НетНет»
- Женя Синяков — резидент Comedy Club
- Андрей Глазунов — контент-мейкер, один из первых русских вайнеров
Зрители увидят, как звезды вживаются в роли мафиози и мирных жителей, плетут интриги, ведут жаркие споры и пытаются вывести друг друга на чистую воду в борьбе за победу.
Премьерный выпуск шоу «МБ Медиа Мафия» уже доступен для просмотра в VK Видео.
erid: 2RanykZTDkd
Реклама. ООО Мелофон. ИНН: 2540179758. 18+