Первый этап PAL 2025: все, что вы должны знать

Максим Русяев и Игорь Диденко удержали лидерство в финале и взяли первый этап с суммарным уловом 53 960 г. Вторыми финишировали Максим Арестов и Евгений Словецкий — 53 900 г, третьими стали Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев. Четвёртое место — у дуэта Павел Мычко/Вячеслав Юрганов, пятёрку замкнули Василий Сазанов/Александр Котов.
Первый этап шёл три дня, с 26 по 28 августа, в статусе 14-го турнира Лиги профессиональных рыболовов и собрал 20 экипажей «основы» — элиту спиннингового спорта. Формат — строго «No Kill»: к зачёту принимается только живая рыба.
PAL традиционно разбивает этап на три рыболовных сценария. В первый день — Pike day: в зачёт идёт лишь щука (минимум 55 см). Во второй — Zander day: только судак (минимум 50 см). Финальный Mix day — самый тактический: можно ловить щуку, судака, жереха, язя/голавля, берша и окуня. И главное ограничение этого сезона: в третьем туре запрещены «живые» сонары всех производителей и любые датчики с обзором 360°. Ротаторы в этот день должны быть в транспортном положении — на воде полагаться на классический эхолот и собственное понимание водоёма.
Хроника борьбы выглядела так. В щучий старт Арестов/Словецкий задали темп и возглавили турнирный протокол. На втором и третьем месте шли Мычко/Юрганов и дуэт Русяев/Диденко; Питерцов/Елисеев завершили день лишь девятыми.
Во второй день — судаковый — всё перевернулось. Сумма двух туров вывела на вершину экипаж Мычко/Юрганов, тогда как Русяев/Диденко сократили отставание и закрепились вторыми, Арестов/Словецкий стали третьими. Самый громкий рывок — у Питерцова и Елисеева: с 9-го места они пробились на четвёртое и вернули себе шансы на подиум.
И вот — третий тур, где запрет LIVE-сонаров изменил характер ловли. Команды перешли на «старую школу»: чтение рельефа по структурнику, работа с бровками и свалами, чистый контроль приманки и темпа проводки. В отсутствие «картинки» рыболовы делали ставку на заранее наработанные точки. Для болельщиков этот день стал самым зрелищным — в лодках семи экипажей стояли камеры.
Финиш. Арестов/Словецкий мощно прибавили в Mix day и практически сравняли чаши весов, но Русяев/Диденко выдержали давление и донесли минимальное преимущество — шесть десятков граммов. Питерцов/Елисеев добили свой камбэк до бронзы, а лидеры после двух туров Мычко/Юрганов, увы, не удержали первую строчку и откатились на четвёртую. Пятую позицию стабильно удержали Сазанов/Котов. Итог подтверждён финальным протоколом.
Дальше — финал сезона на Волге (Волгоградская область)