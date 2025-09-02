Первый этап PAL 2025: все, что вы должны знать

PAL традиционно разбивает этап на три рыболовных сценария. В первый день — Pike day: в зачёт идёт лишь щука (минимум 55 см). Во второй — Zander day: только судак (минимум 50 см). Финальный Mix day — самый тактический: можно ловить щуку, судака, жереха, язя/голавля, берша и окуня. И главное ограничение этого сезона: в третьем туре запрещены «живые» сонары всех производителей и любые датчики с обзором 360°. Ротаторы в этот день должны быть в транспортном положении — на воде полагаться на классический эхолот и собственное понимание водоёма.