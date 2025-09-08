Миф разрушен: почему поздние перекусы не мешают похудению

Идея отказа от ужина после 18:00 появилась в 90-х, когда популярными были жесткие диеты и строгий подсчет калорий. Тогда казалось, что вечером обмен веществ «засыпает», и всё съеденное откладывается в жир. Сегодня исследования показывают обратное: метаболизм работает круглосуточно, поэтому главное — общий баланс питания и качество еды. Современный ритм жизни с поздними тренировками, длинными сменами и поздним сном делает категоричные запреты бессмысленными. Поэтому все чаще врачи говорят: важно не время на часах, а то, что именно оказывается в тарелке вечером.