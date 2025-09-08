Ричмонд
Миф разрушен: почему поздние перекусы не мешают похудению

Правило «после шести не есть» давно превратилось в шутку, но многие до сих пор ему верят. На деле поздний перекус может быть не врагом, а союзником — если подобрать правильные продукты и время.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка перекусывает яблоком перед сном
Поздние перекусы не мешают похудению, если вы соблюдаете дефицит калорий и питаетесь сбалансированно.Источник: Freepik

Идея отказа от ужина после 18:00 появилась в 90-х, когда популярными были жесткие диеты и строгий подсчет калорий. Тогда казалось, что вечером обмен веществ «засыпает», и всё съеденное откладывается в жир. Сегодня исследования показывают обратное: метаболизм работает круглосуточно, поэтому главное — общий баланс питания и качество еды. Современный ритм жизни с поздними тренировками, длинными сменами и поздним сном делает категоричные запреты бессмысленными. Поэтому все чаще врачи говорят: важно не время на часах, а то, что именно оказывается в тарелке вечером.

Откуда взялся миф о том, что есть после шести — вредно

Поздний перекус из фруктов и гранолы
Правило «не есть после шести» когда-то было главным в диетах нулевых.Источник: Freepik

Фраза «не ешь после шести» звучала едва ли не в каждом телешоу о похудении в начале 2000-х. Тогдашние диеты строились на простых формулах: меньше калорий — быстрее результат. Идея заключалась в том, что к вечеру метаболизм будто бы «засыпает», а все съеденное откладывается в жир.

Сегодня науку это объяснение уже не устраивает. Исследования показывают: обмен веществ работает круглосуточно, а ключевую роль играет общий баланс калорий и качество еды. Диетологи отмечают, что миф сохранился благодаря своей удобной простоте, хотя современный образ жизни с поздними тренировками и длинным рабочим днем требует более гибкого подхода. В итоге «запрет» на вечерние перекусы превратился скорее в культурный код, чем в реальный совет врачей.

Перекус после тренировки

Перекус после тренировки: яблоко, ягоды, овощи, печенье и сэндвичи
Легкий ужин после тренировки помогает мышцам восстановиться.Источник: Freepik

Вечерние тренировки — классика для тех, кто работает допоздна. Но после активной нагрузки организм требует восполнить энергию: мышцы используют запасы гликогена, а микроповреждения волокон нуждаются в восстановлении. Именно поэтому легкий ужин с белком и сложными углеводами становится обязательным пунктом после фитнеса.

Диетологи советуют не перегружать тарелку, а делать выбор в пользу простых сочетаний: омлет с овощами, йогурт с горстью ягод или тост с авокадо и курицей. Такой перекус запускает процессы восстановления, предотвращает ночное переедание и помогает проснуться без чувства разбитости. Спортсмены в интервью часто признаются: пропущенный прием пищи вечером хуже сказывается на форме, чем лишние 200 калорий.

Итог простой: еда после вечерних занятий — это часть тренировочного процесса, а не «срыв диеты». Правильно подобранный перекус помогает телу адаптироваться к нагрузкам и поддерживает стабильный ритм тренировок.

Поздний перекус против бессонницы

Перекус против бессонницы: фрукты, орехи и овощи
Банан или молоко перед сном могут стать мягким «успокоительным».Источник: Freepik

Иногда голод буквально мешает уснуть: желудок напоминает о себе, и сон превращается в борьбу. В таких случаях легкий перекус работает лучше любых считалок овечек. Банан, горсть орехов или стакан теплого молока запускают выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за расслабление и сон.

Эта привычка давно исследуется сомнологами. Они отмечают, что ночной перекус в правильной дозировке снижает уровень кортизола и помогает быстрее провалиться в глубокие фазы сна. Главное — не путать полезный ритуал с ночным застольем.

Когда ужин был слишком рано

Перекус перед сном: йогурт с фруктами и гранолой
Перекус перед сном спасает, если ужин был слишком рано.Источник: Freepik

Бывает, что ужин в шесть, а сон — только в полночь. За эти часы уровень сахара в крови падает, голод усиливается, и к моменту отхода ко сну организм работает на стрессе. Легкий перекус спустя 5−6 часов после ужина помогает избежать переедания.

Диетологи советуют ориентироваться на сигналы тела: если в желудке пусто и мысли только о холодильнике, лучше взять йогурт или тост, чем терпеть до утра. Такой вариант снижает уровень кортизола и поддерживает баланс энергии.

Что можно есть без вреда

Безвредный вечерний перекус: йогурт, фрукты и орехи
Йогурт, орехи или творог — продукты для вечернего перекуса без вреда.Источник: Freepik

Главное правило — легкость. Подойдут продукты с белком и клетчаткой: нежирный йогурт, творог с ягодами, овощи, горсть орехов. Они не перегружают ЖКТ, при этом дают сытость и не мешают качеству сна.

Популярный лайфхак — «бутерброд сна»: цельнозерновой хлеб, немного творожного сыра и огурец. Такой вариант любят нутрициологи, потому что он одновременно легкий и питательный.

Что стоит исключить

Бургеры, попкорн, чипсы и пицца
Жирное и сладкое на ночь — прямой путь к тяжести и бессоннице.Источник: Freepik

Жирное мясо, фастфуд, торты и алкоголь — самые опасные спутники позднего перекуса. Эти продукты перегружают пищеварение, мешают глубокому сну и действительно могут откладываться «в запас». Даже бокал вина вечером способен нарушить циклы сна и оставить чувство усталости утром.

Врачи отмечают: главная ошибка — путать перекус с полноценным ужином на ночь. Если выбор падает на жирную пиццу или торт, никакая теория о «гибком подходе» не спасет.

Миф о том, что есть после шести — табу, устарел. Сегодня понятно: поздний перекус не враг, если он помогает восстановиться после тренировки, снять вечерний голод или наладить сон. Все решает качество продуктов и умеренность. Так что вопрос не в том, есть или не есть после шести, а в том, что именно выбрать.