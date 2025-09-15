«МБ Медиа Мафия»: все интриги второй игры

В очередном выпуске за игровым столом собрались яркие гости из самых разных сфер: спорта, музыки, кино и блогинга. В игре приняли участие:
- Кирилл Скрипник — артист лейбла Black Star
- Goody — артист и музыкант;
- Жека Секси — блогер и боец ММА
- Света Думич — ведущая РФС, ex. профессиональная футболистка
- Женя Синяков — юморист, резидент Comedy Club
- Молодой Платон — молодой репер
- Андрей Прокофьев — блогер, участник объединения Клик-Клак
- Муха Биттуев — певец и блогер
- Керя — блогер и создатель юмористических роликов
- Слава Морозов — актер и блогер, реально снимает смешные видосики
Зрители увидят, как звезды вживаются в роли мафиози и мирных жителей, плетут интриги, ведут жаркие споры и пытаются вывести друг друга на чистую воду в борьбе за победу.
Второй выпуск шоу «МБ Медиа Мафия» уже доступен для просмотра в VK Видео.
