«МБ Медиа Мафия»: все интриги второй игры

В VK Видео продолжается проект «МБ Медиа Мафия». Известные медийные личности сражаются за победу в классической игре «Мафия».

В очередном выпуске за игровым столом собрались яркие гости из самых разных сфер: спорта, музыки, кино и блогинга. В игре приняли участие:

  • Кирилл Скрипник — артист лейбла Black Star
  • Goody — артист и музыкант;
  • Жека Секси — блогер и боец ММА
  • Света Думич — ведущая РФС, ex. профессиональная футболистка
  • Женя Синяков — юморист, резидент Comedy Club
  • Молодой Платон — молодой репер
  • Андрей Прокофьев — блогер, участник объединения Клик-Клак
  • Муха Биттуев — певец и блогер
  • Керя — блогер и создатель юмористических роликов
  • Слава Морозов — актер и блогер, реально снимает смешные видосики

Зрители увидят, как звезды вживаются в роли мафиози и мирных жителей, плетут интриги, ведут жаркие споры и пытаются вывести друг друга на чистую воду в борьбе за победу.

Специально для всех зрителей и поклонников «Мафии» — БК «Мелбет» подготовила бонус до 45 000₽ на бонусный счёт!

Регистрируйся с промокодом MAFIA45 и получай бонус на первый депозит от 1000₽!

Второй выпуск шоу «МБ Медиа Мафия» уже доступен для просмотра в VK Видео.

erid: 2RanykZTDkd
Реклама. ООО Мелофон. ИНН: 2540179758. 18+