Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 продуктов, чтобы разогнать обмен веществ и сжечь жир

Есть продукты, которые помогают тратить больше калорий даже во время отдыха. Они ускоряют обмен веществ, чтобы можно было поддерживать вес без жестких диет.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Продукты, которые разгоняют обмен веществ и сжигают жир
Чтобы разогнать обмен веществ и сжечь жир, достаточно всего 5 продуктовИсточник: Freepik.com

Тема «ускорения обмена веществ» давно обросла мифами — от магических суперфудов до сомнительных добавок. На деле же все проще: метаболизм можно поддерживать обычными продуктами, которые есть почти на каждой кухне. Белок, клетчатка, острые специи и достаточное количество воды помогают организму работать без перебоев и расходовать больше энергии даже в покое, чтобы быстрее терять вес.

Белковые продукты: мясо, рыба, бобовые

Рыба на разделочной доске на столе
Белок дольше переваривается и помогает организму расходовать больше энергии.Источник: Freepik

Белок требует больше энергии на переваривание, чем жиры или углеводы, поэтому организм буквально «сжигает» часть калорий в процессе усвоения. Именно поэтому блюда с курицей, рыбой или бобовыми дают длительное чувство сытости и помогают не тянуться к перекусам.

В рационе легко чередовать источники белка: на завтрак подойдут яйца или греческий йогурт, в обед — куриная грудка или чечевичный суп, а на ужин — запеченная рыба. Такой подход поддерживает мышцы, ускоряет восстановление после тренировок и стабилизирует вес без голода.

Острые специи: перец чили и имбирь

Перец чили на столе
Острые специи активизируют обмен веществ и добавляют бодрости.Источник: Unsplash

Когда еда острая, организм начинает работать активнее — учащается пульс, появляется легкое ощущение жара. Все это требует дополнительных калорий, поэтому специи помогают разгонять обмен веществ на короткое время после еды.

Добавить специи в рацион просто: острый соус к мясу, имбирный чай в холодное время года или тертый имбирь в овощных салатах. При регулярном употреблении специи помогают не только разгонять метаболизм, но и уменьшают воспаления, улучшают пищеварение и работу сосудов.

Зеленый чай и кофе

Кофе в зернах, молотый и заваренный в чашке
Кофе и зеленый чай поддерживают энергию и ускоряют обмен веществ без лишних калорий.Источник: ru.freepik.com

Обе эти привычные напитки содержат кофеин, который стимулирует нервную систему и помогает тратить больше энергии даже в состоянии покоя. В зеленом чае к нему добавляются антиоксиданты катехины, усиливающие эффект и поддерживающие работу сосудов.

Чтобы напитки работали на пользу, важно не перебарщивать: 2−3 чашки зеленого чая или одна кружка кофе в день достаточно. Полезнее пить их без сахара и сливок — тогда они ускоряют обмен веществ, помогают концентрироваться и снижают усталость.

Овощи и зелень с высоким содержанием клетчатки

Овощи и зелень в корзине
Овощи и зелень насыщают клетчаткой и ускоряют работу обмена веществ.Источник: Unsplash

Клетчатка — один из главных помощников для метаболизма. Организму нужно больше времени и энергии, чтобы ее переварить, поэтому расход калорий растет даже при простой трапезе. Плюс овощи содержат витамины и минералы, которые помогают клеткам вырабатывать энергию.

Важен и другой момент: клетчатка поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Это значит, что после овощного салата не будет резкого чувства голода и тяги к сладкому, поэтому вам будет легче контролировать вес. Особенно полезны брокколи, шпинат, капуста, морковь и свекла — они сочетают клетчатку с микроэлементами.

Включать овощи в рацион можно по-разному: салаты, смузи, овощные супы или просто запеченные гарниры. Если половина тарелки занята овощами и зеленью, это автоматически снижает калорийность приема пищи и помогает поддерживать обмен веществ на хорошем уровне.

Вода и продукты с высоким содержанием жидкости

Девушка с бутылкой воды в руке
Достаток воды помогает клеткам работать правильно и поддерживает быстрый обмен веществ.Источник: Freepik

Вода — один из самых простых способов поддерживать метаболизм. Даже легкое обезвоживание замедляет обмен веществ и делает человека вялым. Когда организм получает достаточно жидкости, клетки работают эффективнее, а калории расходуются равномернее.

Есть и дополнительный эффект: холодная вода требует от организма энергии на «подогрев» до температуры тела, что тоже добавляет расход калорий. А продукты вроде огурцов, арбузов, кабачков или цитрусовых помогают восполнять жидкость, одновременно насыщая витаминами.

Полезная привычка — начинать утро со стакана воды и пить по чуть-чуть в течение дня, а не вспоминать о норме вечером. Если тяжело следить за количеством, можно ставить бутылку 1,5 литра рядом с рабочим местом — так проще контролировать объем.