5 продуктов, чтобы разогнать обмен веществ и сжечь жир

Тема «ускорения обмена веществ» давно обросла мифами — от магических суперфудов до сомнительных добавок. На деле же все проще: метаболизм можно поддерживать обычными продуктами, которые есть почти на каждой кухне. Белок, клетчатка, острые специи и достаточное количество воды помогают организму работать без перебоев и расходовать больше энергии даже в покое, чтобы быстрее терять вес.