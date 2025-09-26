«МБ Медиа Мафия»: все, что вы должны знать о третьей игре

В новом выпуске собрались новые участники, которые сражаются за 1 млн рублей призового фонда. В игре приняли участие:
- Жека Секси — блогер и боец ММА
- Света Думич — ведущая РФС, ex. профессиональная футболистка
- Женя Синяков — юморист, резидент Comedy Club
- Молодой Платон — молодой репер
- Герман El Classico — президент медиакоманды «Амкал»
- Женя Ершов — поп ММА боец
- Егор Приказчиков — экс-футболист и блогер
- Слава Морозов — актер и блогер, реально снимает смешные видосики
- Руслан Акопян — медийный автоподборщик (заменил Егора Шипа)
- Андрей Глазунов — контент-мейкер, один из первых русских вайнеров
Напряжённая атмосфера окутает игровой стол, где звёзды российского шоу-бизнеса перевоплотятся в криминальных боссов и законопослушных граждан, будут вести тонкую психологическую игру, устраивать жаркие дебаты и пытаться вывести оппонентов на чистую воду в отчаянной борьбе за главный приз.
