«МБ Медиа Мафия»: все, что вы должны знать о третьей игре

В VK Видео продолжается проект «МБ Медиа Мафия». Известные медийные личности сражаются за победу в классической игре «Мафия».

В новом выпуске собрались новые участники, которые сражаются за 1 млн рублей призового фонда. В игре приняли участие:

  • Жека Секси — блогер и боец ММА
  • Света Думич — ведущая РФС, ex. профессиональная футболистка
  • Женя Синяков — юморист, резидент Comedy Club
  • Молодой Платон — молодой репер
  • Герман El Classico — президент медиакоманды «Амкал»
  • Женя Ершов — поп ММА боец
  • Егор Приказчиков — экс-футболист и блогер
  • Слава Морозов — актер и блогер, реально снимает смешные видосики
  • Руслан Акопян — медийный автоподборщик (заменил Егора Шипа)
  • Андрей Глазунов — контент-мейкер, один из первых русских вайнеров﻿

Напряжённая атмосфера окутает игровой стол, где звёзды российского шоу-бизнеса перевоплотятся в криминальных боссов и законопослушных граждан, будут вести тонкую психологическую игру, устраивать жаркие дебаты и пытаться вывести оппонентов на чистую воду в отчаянной борьбе за главный приз.

