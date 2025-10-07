Журова заявила, что не может позволить себе квартиру в Москве

«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казенной», — сказала 53-летняя Журова в интервью РИА Новости.
У Журовой в Санкт-Петербурге есть квартира, которую она покупала, еще будучи спортсменкой.
«Я хочу ее продать и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами в нашем СНТ “Олимп”. Это зов земли, как говорил мой отец. Люблю этим заниматься», — добавила она.
Светлана Журова является олимпийской чемпионкой Турина на дистанции 500 м, чемпионкой мира (1996) и многократным призером мировых первенств.
Журова впервые стала депутатом 2 декабря 2007 года, когда была избрана в Госдуму V созыва от «Единой России». В марте 2012-го она стала сенатором от Кировской области, но уже через год вернулась в Госдуму, получит мандат, освободившийся после ухода из парламента Рамазана Абдулатипова.