Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова заявила, что не может позволить себе квартиру в Москве

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка сейчас живет в служебной квартире в Москве. По ее словам, она хочет в будущем купить маленький загородный дом в Подмосковье.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казенной», — сказала 53-летняя Журова в интервью РИА Новости.

У Журовой в Санкт-Петербурге есть квартира, которую она покупала, еще будучи спортсменкой.

«Я хочу ее продать и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами в нашем СНТ “Олимп”. Это зов земли, как говорил мой отец. Люблю этим заниматься», — добавила она.

Светлана Журова является олимпийской чемпионкой Турина на дистанции 500 м, чемпионкой мира (1996) и многократным призером мировых первенств.

Журова впервые стала депутатом 2 декабря 2007 года, когда была избрана в Госдуму V созыва от «Единой России». В марте 2012-го она стала сенатором от Кировской области, но уже через год вернулась в Госдуму, получит мандат, освободившийся после ухода из парламента Рамазана Абдулатипова.