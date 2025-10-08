Сборная России завоевала 130 золотых медалей на Играх стран СНГ

Сборная России завоевала 231 медаль на Играх стран СНГ в Баку (Азербайджан)., которые завершились 8 октября.
Российские спортсмены стали обладателями 130 золотых, 61 серебряной и 40 бронзовых наград, досрочно выиграв медальный зачет. Второе место занял Азербайджан с 33 золотыми, 56 серебряными и 95 бронзовыми наградами. Замкнули тройку лидеров белорусы: 32 золота, 38 серебряных наград и 52 бронзовые.
Третьи по счету Игры стран СНГ проходили в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди, в которых разыграли медали в 23 видах спорта. Участие приняли 1624 спортсмена из 13 стран. Помимо команд из стран СНГ, участвуют в Играх спортсмены из других государств по приглашению правительства Азербайджана: Турция, Пакистан, Омана, Куба, Кувейт.
По мнению вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, Россиявновь доказала, что является одной из ведущих спортивных держав планеты.
«Как сказал Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Яркие достижения российских спортсменов на третьих Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова. Россия стала абсолютным чемпионом по золотым медалям и по совокупности всех наград. Наши атлеты завоевали 231 медаль, 130 из которых — высшего достоинства. Поздравляю сборную команду с этим выдающимся результатом и желаю новых побед», — приводит слова Чернышенко ТАСС со ссылкой на пресс-службу.