Сборная России завоевала 130 золотых медалей на Играх стран СНГ

«Как сказал Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Яркие достижения российских спортсменов на третьих Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова. Россия стала абсолютным чемпионом по золотым медалям и по совокупности всех наград. Наши атлеты завоевали 231 медаль, 130 из которых — высшего достоинства. Поздравляю сборную команду с этим выдающимся результатом и желаю новых побед», — приводит слова Чернышенко ТАСС со ссылкой на пресс-службу.