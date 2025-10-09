5 правил, как составить спортивное меню на неделю

Первый шаг — понять, какой результат нужен от питания. Если цель — поддерживать форму, важно просто соблюдать баланс и не перебарщивать с лишними калориями. Если задача — похудение, рацион делают чуть менее калорийным, но оставляют достаточно белка и овощей, чтобы не терять энергию и мышечный тонус. А при активных тренировках или наборе массы увеличивают количество питательных продуктов: например, добавляют каши, макароны из твердых сортов, бобовые, мясо или рыбу.