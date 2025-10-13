Эти актрисы пересмотрели рацион после 30 — и преобразились

Особое внимание актриса уделяет завтракам — считает их главным приёмом пищи. Часто это смузи с протеином, ягодами и миндальным молоком или тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом. В течение дня она делает лёгкие перекусы — яблоко с ореховым маслом, горсть миндаля или овощные палочки с хумусом. Такой режим она поддерживает уже более 15 лет, и именно он, по её словам, помог избавиться от резких перепадов настроения и лишнего веса.