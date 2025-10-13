Глава ВАДА сообщил об изъятии 800 млн доз допинга в Европе

Витольд Банька отметил, что по итогам операции был нанесен мощный удар по черному рынку допинга.
«На европейском рынке изъято 800 миллионов доз нелегальных допинговых веществ и стероидов! Благодаря скоординированному взаимодействию ВАДА, таможенных и правоохранительных органов, которые провели основную оперативную работу, и национальных антидопинговых агентств при оперативной поддержке Европола и Интерпола власти перехватили 40 тонн запрещенных веществ и ликвидировали 35 нелегальных лабораторий» — сообщил Банька в социальных сетях.
«Эта борьба требует более тесного сотрудничества и большей приверженности со стороны правительств для защиты общественного здоровья, честности и истинного духа спорта. Мы не останавливаемся в этой битве», — добавил глава ВАДА.
В конце сентября полиция Польши и следователи из Польского антидопингового агентства задержали группу из восьми человек, занимавшуюся производством и распространением фальсифицированных лекарств, стероидов и других фармакологических средств. В ходе обысков была изъята продукция стоимостью минимум в 20 млн злотых (более 460 млн рублей). В частности, на нелегальной фабрике производились препараты, вводимые в форме инъекций и не имевшие легальных аналогов, так что их применение могло представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни.
Витольд Банька — бывший легкоатлет со специализацией в беге на короткие дистанции. В 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4×400 метров. Банька занял должность главы ВАДА в 2020 году, сменив на этом посту шотландца Крейга Риди. В мае 2025 года поляк был переизбран на новый трехлетний срок.