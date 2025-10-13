Глава ВАДА сообщил об изъятии 800 млн доз допинга в Европе

В конце сентября полиция Польши и следователи из Польского антидопингового агентства задержали группу из восьми человек, занимавшуюся производством и распространением фальсифицированных лекарств, стероидов и других фармакологических средств. В ходе обысков была изъята продукция стоимостью минимум в 20 млн злотых (более 460 млн рублей). В частности, на нелегальной фабрике производились препараты, вводимые в форме инъекций и не имевшие легальных аналогов, так что их применение могло представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни.