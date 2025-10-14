Ричмонд
Грандиозный старт на Волге: итоги 1-го тура второго этапа BetBoom PAL 2025

Волгоград, 14 октября 2025 года — На Волге завершился первый тур второго этапа BetBoom PAL 2025, и он стал одним из самых напряжённых за весь сезон. Непредсказуемая погода, мощные рыбы и эмоции — всё, за что зрители любят PAL.

Результаты 1-го тура

После первого дня лидирует экипаж Арестов — Словецкий с впечатляющим результатом — 35 830 г.
На втором месте — Чичерин — Петков (32 650 г, отставание 3 180 г).
Замыкает тройку лидеров Русяев — Диденко (28 450 г).
Четвёртое место у Питерцова — Елисеева (22 220 г).

Борьба остаётся плотной: отрыв первого места заметен, но не критичен — ошибки или одна крупная рыба завтра могут изменить всё.

Лидеры после 1-го этапа экипаж Арестов — Словецкий
Погода и условия

Утро началось прохладно, с лёгким юго-западным ветром и температурой около +9 °C. К полудню поднялся ветер до 8 м/с, на воде появились небольшие волны, но солнце прогревало воду и было достаточно тепло.

Главные моменты

Первый тур запомнился сразу несколькими эпизодами.
На взвешивании внимание публики привлекла крупная щука, ставшая одной из самых больших в сезоне — более 10 килограммов. Двум экипажам удалось превзойти планку в 10 кг щуку — это Арестов — Словецкий и Мычко — Юрганов.

Завтрашний день — второй тур финального этапа

Тур обещает стать одним из решающих в борьбе за общий зачёт.
Для Арестова, лидера после первого дня, этот этап особенный — домашний водоём, знакомая акватория, проверенные точки. Но именно это создаёт дополнительное давление: болельщики ждут от него только победы.

Главный вопрос завтрашнего дня — смогут ли фавориты поймать крупных судаков? Удастся ли превратить знание водоёма в реальное преимущество — узнаем уже днем.

Прямая трансляция

Не пропустите прямой эфир завтра в 9:30 утра (мск) — зрителей ждут живые включения с лодок, комментарии экспертов и аналитика по ходу тура. Трансляцию вы можете посмотреть по ссылке и на проекте Спорт Mail.