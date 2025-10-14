Грандиозный старт на Волге: итоги 1-го тура второго этапа BetBoom PAL 2025

Волгоград, 14 октября 2025 года — На Волге завершился первый тур второго этапа BetBoom PAL 2025, и он стал одним из самых напряжённых за весь сезон. Непредсказуемая погода, мощные рыбы и эмоции — всё, за что зрители любят PAL.