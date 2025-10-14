Грандиозный старт на Волге: итоги 1-го тура второго этапа BetBoom PAL 2025

Результаты 1-го тура
После первого дня лидирует экипаж Арестов — Словецкий с впечатляющим результатом — 35 830 г.
На втором месте — Чичерин — Петков (32 650 г, отставание 3 180 г).
Замыкает тройку лидеров Русяев — Диденко (28 450 г).
Четвёртое место у Питерцова — Елисеева (22 220 г).
Борьба остаётся плотной: отрыв первого места заметен, но не критичен — ошибки или одна крупная рыба завтра могут изменить всё.
Погода и условия
Утро началось прохладно, с лёгким юго-западным ветром и температурой около +9 °C. К полудню поднялся ветер до 8 м/с, на воде появились небольшие волны, но солнце прогревало воду и было достаточно тепло.
Главные моменты
Первый тур запомнился сразу несколькими эпизодами.
На взвешивании внимание публики привлекла крупная щука, ставшая одной из самых больших в сезоне — более 10 килограммов. Двум экипажам удалось превзойти планку в 10 кг щуку — это Арестов — Словецкий и Мычко — Юрганов.
Завтрашний день — второй тур финального этапа
Тур обещает стать одним из решающих в борьбе за общий зачёт.
Для Арестова, лидера после первого дня, этот этап особенный — домашний водоём, знакомая акватория, проверенные точки. Но именно это создаёт дополнительное давление: болельщики ждут от него только победы.
Главный вопрос завтрашнего дня — смогут ли фавориты поймать крупных судаков? Удастся ли превратить знание водоёма в реальное преимущество — узнаем уже днем.
Прямая трансляция
Не пропустите прямой эфир завтра в 9:30 утра (мск) — зрителей ждут живые включения с лодок, комментарии экспертов и аналитика по ходу тура. Трансляцию вы можете посмотреть по ссылке и на проекте Спорт Mail.