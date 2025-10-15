День судака: предфинальный тур BetBoom PAL 2025 обещает жаркую борьбу на Волге

Это предфинальный день сезона, и именно сегодня решится многое: кто сумеет удержаться в топе, а кто сделает рывок за счёт крупных судаков.
Погода обещает быть непростой — пасмурно, ветер до 7 м/с, температура около +11 °C.
Камеры в лодках у фаворитов:
Арестов — Словецкий — лидеры после первого тура, играют на домашней воде.
Чичерин — Петков — плотное второе место, готовы атаковать.
Русяев — Диденко — известны нестандартным подходом и резкими финишными рывками.
Питерцов — Елисеев — легенды турнира, способны всё перевернуть в один заход.
Сазанов — Котов — стабильные результаты, но сегодня нужен прорыв.
Галицкий — Вишник — «тёмная лошадка» тура.
Мычко — Юрганов — самые непредсказуемые, готовы рисковать ради крупной рыбы.
Сегодня — день судака. От его активности зависит всё: финальная таблица, судьба подиума сезона 2025.
Следите за эфиром и финальной развязкой главного рыболовного сезона страны — BetBoom PAL 2025 в Волгограде.