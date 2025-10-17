Как не переедать в выходные: 5 простых правил, которые помогут не сорваться

Когда график дня рушится, организм реагирует не менее активно, чем календарь. Пропущенные приемы пищи, длинные перерывы между едой и внезапные плотные ужины заставляют его накапливать больше, чем нужно. Добавьте сюда эмоциональный отдых, походы в кафе и десерты «по случаю» — и неделя сбалансированного питания обнуляется за пару дней. Но это не повод превращать выходные в строгий режим: достаточно пары простых приемов, чтобы сохранить контроль и при этом не лишать себя удовольствий.