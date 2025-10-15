Волга ещё не закрыла счёт: итоги 2-го тура второго этапа BetBoom PAL 2025 и интрига перед финалом

Волгоград, 15 октября 2025 года — Второй тур второго этапа BetBoom PAL 2025 подарил настоящий накал: спортсмены сражались за каждый грамм, многие ловили в одних и тех же зонах, делая ставку на придонную рыбу. Сегодняшний день показал, что даже минимальное преимущество может решить судьбу этапа.