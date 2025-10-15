Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волга ещё не закрыла счёт: итоги 2-го тура второго этапа BetBoom PAL 2025 и интрига перед финалом

Волгоград, 15 октября 2025 года — Второй тур второго этапа BetBoom PAL 2025 подарил настоящий накал: спортсмены сражались за каждый грамм, многие ловили в одних и тех же зонах, делая ставку на придонную рыбу. Сегодняшний день показал, что даже минимальное преимущество может решить судьбу этапа.

Ключевые события тура

  • Большинство экипажей работали в одной зоне — зона активной рыбы сгруппировалась, и конкуренция за «точки» была достаточно сильной.
  • Доминировала не пелагическая, а придонная рыба: именно там сегодня ловили судаков — чаще всего на выходах с глубин
  • Лидеры по самому крупному судаку — Питерцов / Елисеев — поймали судака весом 6 800 грамм.

Результаты по итогам тура

Вот итоговая пятёрка лидеров после 2-го тура:

1. Арестов — Словецкий. Суммарный вес — 54960
2. Чичерин — Петков. Суммарный вес — 46740
3. Русяев — Диденко. Суммарный вес — 44090
4. Питерцов — Елисеев. Суммарный вес — 43830
5. Прохоров — Карчинский. Суммарный вес — 39520.

Важно: даже небольшие отставания по весу могут быть преодолимы завтра — всё упирается в финальный тур!

Финальный день

Завтра — день решающих раундов: финальный тур, где всё покажется окончательно.
Старт прямой трансляции — в 9:30 (мск). Сможет ли Арестов — Словецкий удержать лидерство под давлением? Догонят ли их Чичерин — Петков и Русяев — Диденко? Ответы — завтра на воде Волги, на глазах зрителей, в живом эфире.