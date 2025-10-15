Волга ещё не закрыла счёт: итоги 2-го тура второго этапа BetBoom PAL 2025 и интрига перед финалом

Ключевые события тура
- Большинство экипажей работали в одной зоне — зона активной рыбы сгруппировалась, и конкуренция за «точки» была достаточно сильной.
- Доминировала не пелагическая, а придонная рыба: именно там сегодня ловили судаков — чаще всего на выходах с глубин
- Лидеры по самому крупному судаку — Питерцов / Елисеев — поймали судака весом 6 800 грамм.
Результаты по итогам тура
Вот итоговая пятёрка лидеров после 2-го тура:
1. Арестов — Словецкий. Суммарный вес — 54960
2. Чичерин — Петков. Суммарный вес — 46740
3. Русяев — Диденко. Суммарный вес — 44090
4. Питерцов — Елисеев. Суммарный вес — 43830
5. Прохоров — Карчинский. Суммарный вес — 39520.
Финальный день
Завтра — день решающих раундов: финальный тур, где всё покажется окончательно.
Старт прямой трансляции — в 9:30 (мск). Сможет ли Арестов — Словецкий удержать лидерство под давлением? Догонят ли их Чичерин — Петков и Русяев — Диденко? Ответы — завтра на воде Волги, на глазах зрителей, в живом эфире.