Финал BetBoom PAL 2025: решающий день сезона — кто станет лучшими рыболовами года?

После двух насыщенных туров именно сегодня решится исход всего сезона — кто поднимет кубок и станет лучшим рыболовом года.
Главная особенность 3 тура — ловля без лайв-сонаров. Любая ошибка сегодня может стоить подиума.
Следите за прямой трансляцией:
Финальный день BetBoom PAL 2025 — смотрите в прямом эфире.
Камеры установлены в лодках у лидеров и фаворитов:
Арестов — Словецкий — лидеры этапа, играют на родной воде.
Чичерин — Петков
Русяев — Диденко
Питерцов — Елисеев
Прохоров — Карчинский
Мычко — Юрганов
Чуланов — Волков.
Финал, в котором каждый грамм может изменить историю сезона.
Старт трансляции в 9:30 (мск).
Следите за развязкой главного рыболовного турнира страны — BetBoom PAL 2025!