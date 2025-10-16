Ричмонд
Финал BetBoom PAL 2025: решающий день сезона — кто станет лучшими рыболовами года?

Волгоград, 16 октября 2025 года — Сегодня — главный день сезона. Финал второго этапа BetBoom PAL 2025 обещает стать напряжённым и непредсказуемым.

После двух насыщенных туров именно сегодня решится исход всего сезона — кто поднимет кубок и станет лучшим рыболовом года.

Главная особенность 3 тура — ловля без лайв-сонаров. Любая ошибка сегодня может стоить подиума.

Камеры установлены в лодках у лидеров и фаворитов:
Арестов — Словецкий — лидеры этапа, играют на родной воде.
Чичерин — Петков
Русяев — Диденко
Питерцов — Елисеев
Прохоров — Карчинский
Мычко — Юрганов
Чуланов — Волков.

Финал, в котором каждый грамм может изменить историю сезона.

Старт трансляции в 9:30 (мск).

Следите за развязкой главного рыболовного турнира страны — BetBoom PAL 2025!