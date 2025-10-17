Депутат Госдумы заявил о цензуре в украинском спорте

Ефиму Конопле 26 лет. В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины до 20 лет. Воспитанник донецкого «Шахтера» провел 99 матчей за клуб, в которых забил 6 мячей и сделал 14 результативных передач. В активе правого защитника 25 матчей и 2 забитых мяча за взрослую национальную команду.