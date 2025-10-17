Депутат Госдумы заявил о цензуре в украинском спорте

Дмитрий Свищев прокомментировал историю вокруг украинского футболиста Ефима Конопли, которого раскритиковали на родине за то, что он поставил лайк под видео с Владимиром Жириновским.
«В украинском спорте полнейшая цензура, такое не вписывается ни в какие разумные рамки. Лучше бы занимались развитием футбола, а не слежкой за своими же игроками», — передает слова Свищева Sport24.
Футболист сборной Украины Ефим Конопля извинился за то, что поставил отметки «нравится» роликам с рассуждениями Жириновского о подкаблучниках, с игровыми моментами Павлюченко в «Тоттенхэме» и видео захлопывающихся дверей в электричке со слоганом «Россия — не для слабых и медленных».
Ефиму Конопле 26 лет. В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины до 20 лет. Воспитанник донецкого «Шахтера» провел 99 матчей за клуб, в которых забил 6 мячей и сделал 14 результативных передач. В активе правого защитника 25 матчей и 2 забитых мяча за взрослую национальную команду.