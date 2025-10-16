Украинского футболиста подвергли травле за лайк цитат Жириновского

Отметим, что подобная ситуация оказалась не первой. В сентябре 2025 года болельщики киевского «Динамо» угрожали смертью новичку Владиславу Блэнуцэ. Форвард опубликовал в соцсетях видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева. На его странице также были найдены публикации, в которых превозносилась советская и российская культура. Жена игрока восхваляла президента России Владимира Путина в соцсетях. После случившегося нападающему в «Динамо» наняли телохранителей.