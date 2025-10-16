Ричмонд
Украинского футболиста подвергли травле за лайк цитат Жириновского

Ефим Конопля подвергся травле на родине за лайк на видео с российским политиком.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Футболиста украинского «Шахтера» Ефима Коноплю подвергли травле в родной стране из-за лайка на видео с цитатами, в котором российский политик Владимир Жириновский рассуждает на тему «как убрать подкаблучников». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Пользователи также заметили, что Конопля оставил лайки и на видео с голами российского футболиста Романа Павлюченко за лондонский «Тоттенхэм» с подписью «Россия не для слабых и медленных».

После этой ситуации Ефим извинился в соцсетях перед болельщиками, опубликовав текст на украинском языке.

«Вы правы. Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится», — написал Конопля в соцсетях.

Отметим, что подобная ситуация оказалась не первой. В сентябре 2025 года болельщики киевского «Динамо» угрожали смертью новичку Владиславу Блэнуцэ. Форвард опубликовал в соцсетях видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева. На его странице также были найдены публикации, в которых превозносилась советская и российская культура. Жена игрока восхваляла президента России Владимира Путина в соцсетях. После случившегося нападающему в «Динамо» наняли телохранителей.