Что есть осенью, чтобы не болеть: 5 лучших продуктов для иммунитета

Осенью и зимой организму приходится адаптироваться к холодам, сухому воздуху и всплеску сезонных вирусов. Правильное питание помогает укрепить естественные защитные механизмы, но речь не о модных суперфудах, а о привычных и доступных продуктах. В них содержатся витамины, микроэлементы и полезные вещества, которые помогают иммунной системе справляться с нагрузками. Ниже — пять продуктов, которые стоит чаще включать в рацион, чтобы поддержать здоровье в холодный сезон.