Губерниев и Бузова записали трек к десятилетию «Матч ТВ»

Саундтрек к десятилетию канала создан музыкальными продюсерами Зурабом Матуа и Павлом Гавриленковым. Трек исполнен в жанре поп-гимна с мощным припевом «Мы все на Матч ТВ!» и закольцовывает историю взаимоотношений двух ярких героев десятилетия, начавшуюся в студии «Матч ТВ» летом 2021-го года во время чемпионата Европы по футболу.
Клип на песню снят в студии звукозаписи и дополнен знаковыми победными кадрами из трансляций «Матч ТВ», которые зритель видел в эфире канала за 10 лет его существования.
Премьера трека состоится накануне 10-летнего юбилея «Матч ТВ» 31 октября на музыкальных стриминговых платформах, а премьеру клипа можно будет увидеть в эфире «Все на Матч!» 1 ноября.
«Было понятно, что рано или поздно вся наша замечательная история страстей и примирений выльется в мощнейшую песенную коллаборацию. Я в восторге от работы с Ольгой, она большой молодец и профессионал. Можно многому поучиться у нее, ее отношению к делу, ее трепету, темпераменту. Мы встретились, как добрые друзья. Как в песне Пахмутовой “Нам не жить друг без друга”. Очень здорово, что нас с Бузовой объединил “Матч ТВ” и спорт», — заявил Губерниев.
Летом 2021 года во время одного из эфиров программы «Все на матч!» Губерниев спросил у Ольги, какая тренерская школа ей ближе — Черчесова или советская школа тренера Эфроса. Это был вопрос с подвохом, призванный проверить знания Бузовой в области театра и футбола, так как Эфрос был советским театральным режиссером. Бузова посчитала, что над ней откровенно смеются, и жестко ответила Губерниеву. Она попросила ее не перебивать и заявила, что комментатор ведет себя как хам.
Затем Губерниев задал ей вопрос, перестала ли она употреблять коньяк по утрам. По его словам, это была отсылка к произведению шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсен», где такой вопрос был задан Фрекен Бок. Но Бузова восприняла это как намек на ее слабость к алкоголю и оскорбилась. Бузова ушла с эфира в слезах, но впоследствии состоялось примерение телеведущего и певицы.