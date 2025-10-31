Ричмонд
Бодрость без кофе: секреты звезд, которые не зависят от кофеина

Кофе для звезд долго был обязательной частью утра — без него день просто не начинался. Но все больше артистов и спортсменов обходятся без кофеина и при этом чувствуют себя намного бодрее тех, кто от него зависим.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Селена Гомес, которая не зависит от кофеина и поддерживает бодрость без кофе
Все больше звезд отказываются от кофе и поддерживают бодрость без кофеинаИсточник: Legion-Media

Постоянная спешка и нагрузки заставили многих пересмотреть привычки. Вместо быстрых стимуляторов они выбирают то, что работает лучше. Такой подход помогает не выгорать и сохранять энергию даже при плотном графике. Сегодня подробно рассказываем про секреты звезд, которые нашли достойную альтернативу кофе.

Марк Уолберг — ранние подъемы и зеленые смузи вместо кофе

Марк Уолберг, который отказался от кофе и выбрал зеленые смузи
Марк УолбергИсточник: AP 2024

Марк Уолберг давно стал символом дисциплины в Голливуде. Его день начинается около 3:30 утра — не ради рекорда, а чтобы успеть все до начала съемок и рабочих встреч. В интервью он рассказывал, что такой режим выработался, когда у него появились дети и плотный график: «Если хочу провести время с семьей, мне нужно закончить день раньше». Поэтому актер ложится спать около 19:30 и спит не меньше семи часов.

Раньше он начинал утро с кофе, но отказался, когда заметил, что от кофеина растет тревожность и ухудшается сон. Теперь его утро — холодный душ, молитва, тренировка и зеленый смузи с протеином, шпинатом и миндальным маслом. Он говорит, что это помогает сохранять энергию без резких перепадов и не чувствовать усталость после обеда.

Для Уолберга отказ от кофе стал частью системы: ранний подъем, питание по расписанию и качественный сон дают стабильное состояние без стимуляторов. Такой режим сложно повторить один в один, но даже небольшие привычки вроде раннего отхода ко сну или стакана воды вместо кофе делают утро спокойнее.

Селена Гомес — отказ от кофе ради стабильной энергии

Селена Гомес, которая отказалась от кофе ради стабильной энергии
Селена ГомесИсточник: Legion-Media

Селена Гомес несколько лет назад полностью исключила кофе из рациона. Поводом стали проблемы с давлением и сном: из-за плотного графика, гастролей и съемок организм постоянно находился в стрессе, а кофе только усиливал это ощущение. В одном из интервью певица говорила, что перестала чувствовать настоящую бодрость — после кофе энергия быстро заканчивалась, и наступало выгорание.

Сейчас Селена делает ставку на мягкие способы пробуждения. Ее утро начинается с воды, легкой зарядки и дыхательных практик, а вместо кофе она пьет травяные чаи или воду с лимоном. Днем поддерживает уровень энергии с помощью белка и сложных углеводов, стараясь не допускать резких спадов.

Она отмечает, что отказ от кофе помог стабилизировать настроение и улучшить концентрацию. Для тех, кто хочет попробовать подобный подход, она советует делать это постепенно — снижать количество кофеина и добавлять привычки, которые действительно дают бодрость: прогулки, дыхание и вода.

Криштиану Роналду — питание и сон по расписанию

Криштиану Роналду, который выбрал питание и сон по расписанию
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Криштиану Роналду известен тем, что никогда не полагается на случайность — ни в тренировках, ни в питании. Он не пьет кофе и энергетики, считая, что настоящая энергия приходит от восстановления. Его день разбит на короткие циклы сна и еды: он спит по 90 минут несколько раз в сутки и ест каждые 3−4 часа, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.

Основу рациона составляют рыба, курица, яйца, цельнозерновые продукты и фрукты. Утром Роналду выбирает свежие соки и воду, а днем — блюда с высоким содержанием белка и медленных углеводов. В интервью он говорил, что избегает кофе и сахара, потому что они дают кратковременный эффект, но мешают концентрации и восстановлению.

Футболист подчеркивает, что выносливость зависит не от стимуляторов, а от режима: «Я чувствую себя лучше, когда организм работает по расписанию». Такой подход помогает ему сохранять форму и уровень энергии, несмотря на возраст и интенсивные нагрузки.