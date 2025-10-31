Бодрость без кофе: секреты звезд, которые не зависят от кофеина

Марк Уолберг давно стал символом дисциплины в Голливуде. Его день начинается около 3:30 утра — не ради рекорда, а чтобы успеть все до начала съемок и рабочих встреч. В интервью он рассказывал, что такой режим выработался, когда у него появились дети и плотный график: «Если хочу провести время с семьей, мне нужно закончить день раньше». Поэтому актер ложится спать около 19:30 и спит не меньше семи часов.