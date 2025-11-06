Что делают звезды, чтобы выспаться — и как повторить их вечерние ритуалы

Для звезд сон — почти роскошь. График съемок, перелеты и постоянный стресс сбивают ритм, и даже выходной не всегда помогает восстановиться. Но некоторые звезды нашли свои работающие способы наладить сон без лекарств и странных марафонов. Дженнифер Анистон, Опра Уинфри и Гвинет Пэлтроу превратили засыпание в особый вечерний ритуал, который помогает им сохранять энергию и спокойствие даже при плотном расписании.
Дженнифер Энистон — ритуал тишины перед сном
Актриса много лет боролась с бессонницей: из-за плотного графика и съемок до поздней ночи она часто спала по 4−5 часов. В интервью актриса призналась, что долгое время считала недосып нормой, пока усталость не стала влиять на память и настроение. Тогда она обратилась к специалистам по сну и постепенно выстроила собственный вечерний распорядок.
Теперь Дженнифер за час до сна выключает телефон, телевизор и даже освещение в доме. Она делает несколько дыхательных упражнений, записывает три благодарности за день и проводит короткую медитацию. По словам актрисы, этот ритуал помогает перезагрузиться, чтобы не засыпать с мыслями о работе.
«Если я не высыпаюсь, все остальное теряет смысл — даже йога», — говорит Энистон. Сегодня актриса называет сон самой важной частью ухода за собой, наравне с питанием и тренировками.
Опра Уинфри — тишина, чай и стабильность
Для Опры сон — не просто отдых, а часть внутренней дисциплины. В одном из выпусков Oprah Daily она рассказала, что ложится спать каждый вечер в одно и то же время — около 22:00, даже если утром нет съемок или встреч. «Сон — мой способ сохранять ясность, — говорит она. — Если я не отдохнувшая, я не могу быть щедрой на мысли и энергию».
Перед сном Уинфри устраивает короткий ритуал уединения. Она выключает свет, зажигает ароматическую свечу с сандалом, делает несколько глотков теплого чая с лавандой и проводит несколько минут в тишине. Телефон в это время находится в другой комнате — Опра считает, что экран «забирает внимание, которое нужно вернуть себе».
Кроме того, у телеведущей есть свои привычки: она спит только в хлопковом белье, поддерживает температуру в спальне не выше 19 и никогда не берет ноутбук в кровать. Эти простые детали, по ее словам, стали главными инструментами устойчивости в таком насыщенном графике.
Гвинет Пэлтроу — ночная детокс-перезагрузка
Актриса называет сон «уходом изнутри». В своих интервью она не раз признавалась, что долгое время недооценивала отдых, пока не начала изучать влияние сна на кожу и метаболизм. Сейчас Пэлтроу воспринимает ночь как часть детокс-программы — с собственным ритуалом восстановления.
Ее правило простое: ужин не позже 18:30, минимум кофеина после полудня и никаких экранов вечером. За час до сна она принимает теплую ванну с магниевой солью, наносит масла с лавандой и переходит в «режим тишины». Постельное белье выбирает только из натурального хлопка или льна, чтобы кожа дышала.
Пэлтроу уверена, что сон напрямую связан с внешностью. «Если я сплю меньше семи часов, кожа сразу выглядит иначе — ни одна маска не спасет», — говорит она. Именно поэтому актриса называет свой распорядок не диетой и не уходом, а осознанной гигиеной сна.