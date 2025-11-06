Что делают звезды, чтобы выспаться — и как повторить их вечерние ритуалы

Для Опры сон — не просто отдых, а часть внутренней дисциплины. В одном из выпусков Oprah Daily она рассказала, что ложится спать каждый вечер в одно и то же время — около 22:00, даже если утром нет съемок или встреч. «Сон — мой способ сохранять ясность, — говорит она. — Если я не отдохнувшая, я не могу быть щедрой на мысли и энергию».