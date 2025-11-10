Платизма: как вернуть тонус шее — без уколов и лишнего напряжения

Эта мышца поддерживает очертания нижней части лица, помогает движениям шеи и участвует в мимике. Когда платизма теряет эластичность, овал лица «плывет», а при спазме могут возникать боль и ощущение стянутости. В статье разбираем функции платизмы, как ее мягко тренировать и расслаблять — и почему «уколы для подтяжки» стоит обсуждать только с врачом.