Платизма: как вернуть тонус шее — без уколов и лишнего напряжения

Эта мышца поддерживает очертания нижней части лица, помогает движениям шеи и участвует в мимике. Когда платизма теряет эластичность, овал лица «плывет», а при спазме могут возникать боль и ощущение стянутости. В статье разбираем функции платизмы, как ее мягко тренировать и расслаблять — и почему «уколы для подтяжки» стоит обсуждать только с врачом.
Коротко по сути:
- Платизма помогает удерживать форму шеи и нижней части лица, участвует в мимике и осанке.
- С возрастом и стрессом она теряет эластичность и спазмируется.
- Безопасные упражнения возвращают платизме здоровый тонус и улучшают контуры шеи.
- Расслабление и массаж снижают напряжение и улучшают кровоток.
- Инъекции и пластика — крайние меры, которые требуют врача и не дают гарантии долгого эффекта.
- Главное — определить состояние мышцы: перенапряжена она или ослаблена. Чаще всего нужен комплексный подход: сначала расслабление, потом укрепление.
Что такое платизма
Это тонкая поверхностная мышца, которая лежит прямо под кожей шеи и нижней части лица. Она начинается от ключиц и верхней части груди, а верхними волокнами прикрепляется к нижней челюсти и углам рта.
Ее основная функция — помогать движениям шеи и нижней части лица: натягивать кожу, опускать уголки губ, поддерживать осанку и положение головы. Поскольку платизма частично сращена с кожей, а не крепится к кости по всей длине, она быстрее теряет эластичность и при спазме может «тянуть» ткани лица вниз.
Когда мышца ослаблена, контур шеи становится мягче и появляется второй подбородок; при перенапряжении — возникают тяжи и чувство стянутости. Поэтому работа с платизмой требует баланса: сначала расслабление и восстановление длины, потом легкое укрепление.
Главный вопрос: укреплять платизму или расслаблять
Платизма — тонкая поверхностная мышца, которая не предназначена для силовой работы, как мышцы рук или ног. Ее две частые проблемы — слабость и перенапряжение. При слабости контур лица теряет четкость, при спазме — появляются тяжи и боль. Иногда оба состояния сочетаются.
Чтобы понять, с чего начать, ориентируйтесь на ощущения и внешний вид:
|Вам нужнее расслабление, если:
|Вам нужнее укрепление, если:
|Чувствуете стянутость или боль в передней части шеи
|Контур лица потерял четкость, кожа выглядит дряблой
|В покое видны вертикальные тяжи
|Есть выраженный второй подбородок
|Часто сутулитесь или поджимаете подбородок
|При напряжении мышцы почти не чувствуются
|После стресса появляется ощущение сжатия под челюстью
|Нет признаков боли или спазма
Универсальная формула: сначала расслабляем, потом укрепляем.
Напряженную мышцу бесполезно «качать» — она просто не включится в работу. Начните с мягкого массажа, тепла и дыхания, чтобы снять гипертонус, а затем добавляйте легкие упражнения для тонуса. Если после гимнастики появляется боль — нагрузку стоит уменьшить.
Часто верхние волокна платизмы находятся в гипертонусе, а нижние ослаблены. Поэтому цель — не «накачать» мышцу, а вернуть ей длину, эластичность и мягкое натяжение.
Анатомические особенности тоже важны: у некоторых людей платизма от природы тонкая или фрагментированная. В этом случае основной акцент — на расслаблении смежных мышц, осанке и уходе за кожей.
Если ощущения напряжения в шее сохраняются дольше недели, появляются боль, жжение или ограничение движений, стоит показаться врачу — иногда такие симптомы связаны не с платизмой, а с шейным отделом позвоночника.
Как расслабить платизму
Даже сильная мышца может спазмироваться из-за стресса, сутулости или постоянного напряжения в подбородке. Расслабление помогает вернуть подвижность и уменьшить «тяжи» на шее.
- Массаж. Разогрейте руки, нанесите немного масла и проведите пальцами от ключиц к подбородку. Легкие скользящие движения улучшат лимфоотток и снимут напряжение.
- Теплый компресс. Смочите полотенце в теплой воде (не горячей) и приложите к шее на пять-семь минут. Тепло расслабляет мышцы и улучшает кровообращение.
- Упражнение для плеч. Встаньте у стены, коснитесь ее затылком и лопатками. Мягко потяните плечи вниз, сохраняя естественный изгиб шеи. Сделайте несколько спокойных вдохов. Это помогает выровнять осанку, расслабить переднюю поверхность шеи и снять лишнее напряжение с платизмы.
3 упражнения для укрепления платизмы
Когда мышца теряет эластичность, кожа выглядит дряблой, а контур лица становится размытым. Мягкие упражнения помогают вернуть тонус без избыточного напряжения.
Перед началом занятий убедитесь, что у вас нет ограничений со стороны шеи или щитовидной железы. При любых сомнениях безопаснее проконсультироваться с врачом.
Перед гимнастикой расправьте плечи и слегка вытяните шею вверх — это исходное положение снижает риск спазма.
1. «Поцелуй потолка». Прижмите ладони под ключицами, запрокиньте голову и вытяните губы вверх, будто хотите поцеловать потолок.
Повышает тонус мышц и улучшает контуры шеи.
2. «Кулак под подбородок». Поставьте кулак под подбородок, слегка надавите и одновременно попытайтесь опустить голову вниз, создавая сопротивление.
Укрепляет переднюю поверхность шеи.
3. «Изометрия для шеи». Прижмите ладонь к лбу, затем к затылку и по бокам, оказывая легкое сопротивление без движения.
Развивает стабилизаторы шеи и поддерживает осанку.
Выполняйте упражнения один-два раза в неделю, по два подхода по 8−10 повторов. Главное — плавность и отсутствие боли.
Ботокс и пластика: крайние меры
Инъекции ботулотоксина в платизму используют в косметологии для разглаживания вертикальных полос и подтяжки овала лица. Но важно понимать:
- это медицинская процедура, требующая врача-специалиста;
- ошибочная техника может вызвать асимметрию, нарушения глотания и мимики;
- эффект временный — в среднем три-шесть месяцев.
Хирургическая платизмопластика применяется при выраженном птозе шеи, но тоже связана с рисками — рубцы, потеря чувствительности, не всегда стойкий результат.
Регулярные упражнения и массаж безопаснее и дают более естественный эффект.
Вопросы и ответы
После упражнений и массажа часто остаются практические вопросы — как часто делать гимнастику, можно ли сочетать с уколами и всем ли подходит работа с этой мышцей. Ниже — короткие ответы на самые частые.
Можно ли тренировать платизму каждый день?
Для тонуса достаточно одного-двух раз в неделю. Платизме, как и любой мышце, нужен отдых для восстановления. Главное — регулярность и мягкость, а не частота.
Поможет ли гимнастика убрать второй подбородок?
Частично. Упражнения укрепляют мышцы и улучшают контур, но важны также осанка, питание и уход за кожей.
Есть ли польза от тейпов?
Тейпы могут временно снизить напряжение и напомнить о правильной позе, но не заменяют гимнастику.
А если эффекта нет?
Значит, проблема может быть не в мышце, а в осанке, коже или общем тонусе. Иногда помогает консультация специалиста по массажу лица или остеопата.
Можно ли расслаблять платизму при болях в шее?
Можно, но только после консультации с врачом. Иногда боль вызвана не мышцами, а позвоночником.
Список источников
1. Hoerter J.E., Patel B.C. Anatomy, Head and Neck, Platysma. StatPearls Publishing, 2023.
2. Almeida AT, De Boulle K, Lorenc ZP, Carruthers J, Braz A, Bertossi D, Dimitrijevic E, Shimoga S, Hopfinger R. Platysma Prominence: Review and Expert Analysis of Clinical Presentation, Burden, and Treatment Considerations. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2025.