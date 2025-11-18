Горячий чай и кофе мешают похудению — объясняют диетологи

Теплые напитки создают уют и ощущение заботы о себе, но с точки зрения физиологии все не так просто. Исследования показывают, что температура, состав и частота потребления чая или кофе напрямую влияют на аппетит и работу метаболизма. К тому же привычка «греться» часто сопровождается сладкими добавками — сиропами, молоком, медом или зефиром. В результате организм получает больше калорий, чем нужно, и задерживает жидкость. В статье разбираемся, почему даже самые привычные горячие напитки могут стать незаметным препятствием на пути к стройности.