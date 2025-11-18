Горячий чай и кофе мешают похудению — объясняют диетологи

Теплые напитки создают уют и ощущение заботы о себе, но с точки зрения физиологии все не так просто. Исследования показывают, что температура, состав и частота потребления чая или кофе напрямую влияют на аппетит и работу метаболизма. К тому же привычка «греться» часто сопровождается сладкими добавками — сиропами, молоком, медом или зефиром. В результате организм получает больше калорий, чем нужно, и задерживает жидкость. В статье разбираемся, почему даже самые привычные горячие напитки могут стать незаметным препятствием на пути к стройности.
Слишком горячие напитки замедляют обмен веществ
Чем горячее напиток, тем больше усилий тратит организм, чтобы остудить его до комфортной температуры. Если температура выше 60 , тело включает «систему охлаждения» — кровь приливает к слизистой, а энергия уходит не на переваривание пищи, а на терморегуляцию. В итоге обмен веществ замедляется, и процесс сжигания калорий становится менее эффективным.
Диетологи отмечают, что постоянное употребление слишком горячего чая или кофе может снижать чувствительность рецепторов пищеварительного тракта. А это, в свою очередь, ухудшает усвоение питательных веществ. Оптимальная температура для напитков — около 40−50 °C: они остаются комфортно теплыми, но не мешают работе метаболизма.
Горячее усиливает аппетит
После чашки горячего чая или кофе часто возникает желание перекусить — и это не совпадение. Теплая жидкость расслабляет стенки желудка, ускоряя его опорожнение. В результате чувство сытости проходит быстрее, чем после обычного приема пищи, и мозг получает сигнал о голоде уже через час. Поэтому привычный чай после обеда нередко превращается в дополнительный прием пищи — с печеньем или чем-то сладким.
Диетологи отмечают, что особенно это касается напитков, выпитых на голодный желудок: горячая жидкость стимулирует выделение желудочного сока и усиливает аппетит. Если цель — снизить вес, лучше пить чай или кофе спустя 30−40 минут после еды, когда пищеварение уже запущено и организму не требуется «подгонять» себя перекусом.
Напитки с добавками превращаются в десерт
Обычная чашка кофе или какао редко бывает действительно «чистой». Сливки, молоко, мед, сахар, сиропы или даже корица с взбитыми сливками — все это превращает напиток в полноценный десерт. Например, латте среднего объема с сиропом может содержать до 250−300 калорий, а порция какао с маршмеллоу — почти как кусок торта. И чем горячее напиток, тем проще выпить больше, не заметив, сколько лишнего сахара поступает в организм.
Диетологи советуют не демонизировать вкусные добавки, а осознанно контролировать их количество. Лучше уменьшить объем порции, выбирать растительное молоко без сахара и отказаться от ароматизированных сиропов. Так привычка «греться кофе» перестанет быть ловушкой, которая незаметно мешает снижению веса.
Кофеин повышает уровень кортизола
Чашка горячего кофе бодрит, но вместе с этим запускает выброс кортизола — гормона стресса. В умеренных дозах это помогает проснуться, однако при регулярном употреблении несколько раз в день уровень кортизола остается постоянно повышенным. Организм начинает работать в режиме «защиты», откладывая энергию в запас — чаще всего в виде жира в области живота.
Повышенный кортизол также усиливает тягу к быстрым углеводам: мозг требует «вознаграждения» за стресс, и рука тянется к сладкому. Диетологи советуют ограничивать количество кофе до 1−2 чашек в день и не пить его натощак. А чтобы избежать резких скачков гормонов, лучше чередовать кофе с травяными настоями или цикорием.
Горячие напитки вытесняют воду
Ощущение тепла после чашки чая создает иллюзию утоленной жажды, хотя на самом деле организм по-прежнему нуждается в чистой воде. Когда кофе или чай полностью заменяют воду, нарушается водный баланс: жидкости выводятся быстрее из-за кофеина и высокой температуры, усиливающей потоотделение. В итоге тело испытывает легкое обезвоживание, а это замедляет метаболизм и мешает организму эффективно сжигать жир.
Недостаток воды отражается и на внешности: кожа становится суше, повышается уровень усталости, а чувство голода усиливается — ведь мозг часто путает эти сигналы. Чтобы не попасть в ловушку, диетологи советуют следить за балансом: на каждую чашку горячего напитка выпивать не меньше стакана воды комнатной температуры. Это помогает поддерживать гидратацию и ускоряет обмен веществ без лишних усилий.