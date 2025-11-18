Что едят звезды спорта осенью: рецепты Байлз, Шараповой и Уильямс

Когда температура падает, организму спортсменок требуется больше энергии и комфортной еды: теплые углеводы, запеченные овощи, специи и блюда, которые согревают после ранних тренировок. Многие звезды спорта открыто делятся осенним рационом, который помогает им восстанавливаться, держать форму и поддерживать иммунитет.
Симона Байлз — овсянка с яблоком и корицей
Осенью Симона Байлз выбирает максимально теплые и питательные завтраки, и один из самых частых вариантов — овсянка с яблоком и корицей. Она делает ее на молоке или растительном напитке, добавляет кусочки яблока, слегка припущенные на сковороде, и посыпает корицей. Такое сочетание дает долгое чувство насыщения и помогает держать стабильный уровень энергии во время утренних тренировок.
Овсянка удобна еще и тем, что ее легко адаптировать под любой график. Если времени мало, хлопья можно залить кипятком и добавить натертое яблоко прямо в миску — корица и орехи сделают вкус более «осенним» без лишних усилий. При желании углеводы можно усилить бананом или кусочком темного шоколада — такой вариант подойдет перед силовой тренировкой. Главное преимущество блюда — теплая текстура и сочетание медленных углеводов, которые помогают не замерзать и не чувствовать голод уже через час.
Серена Уильямс — тыквенные панкейки по семейному рецепту
Осенью Серена Уильямс нередко готовит тыквенные панкейки — простое сезонное блюдо, которое она обычно делает вместе с дочерью. В основе — пюре из запеченной тыквы, немного муки, яйцо и специи вроде корицы или мускатного ореха. Панкейки получаются плотными, сладкими сами по себе и дают энергию, что особенно полезно в тренировочный период и при переменчивой погоде.
Тыква — один из самых насыщенных осенних продуктов: она богата бета-каротином, клетчаткой и сложными углеводами, которые поддерживают восстановление мышц и иммунитет. Такой завтрак легко адаптировать под любые пищевые привычки: муку можно заменить овсяной, а вместо сахара добавить ложку кленового сиропа или вообще обойтись без подсластителей. Еще панкейки удобно хранить — многие спортсменки жарят сразу большую порцию и разогревают их на следующий день.
Мария Шарапова — теплые крем-супы и запеченные овощи
Осенью Мария Шарапова делает ставку на теплые блюда — в интервью и сторис она неоднократно показывала крем-супы из сезонных овощей: тыквы, моркови, батата. Такие супы легко усваиваются, дают мягкое чувство сытости и не перегружают организм после тренировок. Часто в ее тарелке появляются и запеченные овощи: свекла, кабачок, сладкий перец, которые она сочетает с киноа или небольшим количеством белка.
Мария отмечает, что в холодный сезон телу важно получать больше клетчатки и сложных углеводов — они помогают восстанавливаться и поддерживать иммунитет. Теплые блюда работают лучше холодных салатов: разогревают, насыщают и стабилизируют уровень энергии. Адаптировать такую еду под обычный график просто: суп можно приготовить заранее и хранить 2−3 дня, а овощи запекать сразу большими порциями. Это экономит время и дает готовую основу для ужинов или перекусов.