Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что едят звезды спорта осенью: рецепты Байлз, Шараповой и Уильямс

Некоторые чемпионки не скрывают, чем питаются в холодный сезон, показывая тыквенные завтраки, теплые супы и полезные десерты в соцсетях.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Мария Шарапова, которая ест осенью крем-супы из сезонных овощей по собственному рецепту
В холодный сезон организм требует больше энергии, потому многие спортсмены выбирают теплые блюда, согревающие после тренировок.Источник: Соцсети

Когда температура падает, организму спортсменок требуется больше энергии и комфортной еды: теплые углеводы, запеченные овощи, специи и блюда, которые согревают после ранних тренировок. Многие звезды спорта открыто делятся осенним рационом, который помогает им восстанавливаться, держать форму и поддерживать иммунитет.

Симона Байлз — овсянка с яблоком и корицей

Симона Байлз, которая любит овсянку с яблоком и корицей
Теплая овсянка с яблоком — простой и быстрый осенний завтрак в духе Симоны Байлз.Источник: Соцсети / Freepik

Осенью Симона Байлз выбирает максимально теплые и питательные завтраки, и один из самых частых вариантов — овсянка с яблоком и корицей. Она делает ее на молоке или растительном напитке, добавляет кусочки яблока, слегка припущенные на сковороде, и посыпает корицей. Такое сочетание дает долгое чувство насыщения и помогает держать стабильный уровень энергии во время утренних тренировок.

Овсянка удобна еще и тем, что ее легко адаптировать под любой график. Если времени мало, хлопья можно залить кипятком и добавить натертое яблоко прямо в миску — корица и орехи сделают вкус более «осенним» без лишних усилий. При желании углеводы можно усилить бананом или кусочком темного шоколада — такой вариант подойдет перед силовой тренировкой. Главное преимущество блюда — теплая текстура и сочетание медленных углеводов, которые помогают не замерзать и не чувствовать голод уже через час.

Серена Уильямс — тыквенные панкейки по семейному рецепту

Серена Уильямс, которая часто готовит тыквенные панкейки по семейному рецепту
Тыквенные панкейки Серены Уильямс — сезонный завтрак, который дает энергию и надолго насыщает.Источник: Соцсети / Freepik

Осенью Серена Уильямс нередко готовит тыквенные панкейки — простое сезонное блюдо, которое она обычно делает вместе с дочерью. В основе — пюре из запеченной тыквы, немного муки, яйцо и специи вроде корицы или мускатного ореха. Панкейки получаются плотными, сладкими сами по себе и дают энергию, что особенно полезно в тренировочный период и при переменчивой погоде.

Тыква — один из самых насыщенных осенних продуктов: она богата бета-каротином, клетчаткой и сложными углеводами, которые поддерживают восстановление мышц и иммунитет. Такой завтрак легко адаптировать под любые пищевые привычки: муку можно заменить овсяной, а вместо сахара добавить ложку кленового сиропа или вообще обойтись без подсластителей. Еще панкейки удобно хранить — многие спортсменки жарят сразу большую порцию и разогревают их на следующий день.

Мария Шарапова — теплые крем-супы и запеченные овощи

Мария Шарапова, которая предпочитает теплые крем-супы
Мария выбирает теплые крем-супы и запеченные овощи.Источник: Соцсети / Freepik

Осенью Мария Шарапова делает ставку на теплые блюда — в интервью и сторис она неоднократно показывала крем-супы из сезонных овощей: тыквы, моркови, батата. Такие супы легко усваиваются, дают мягкое чувство сытости и не перегружают организм после тренировок. Часто в ее тарелке появляются и запеченные овощи: свекла, кабачок, сладкий перец, которые она сочетает с киноа или небольшим количеством белка.

Мария отмечает, что в холодный сезон телу важно получать больше клетчатки и сложных углеводов — они помогают восстанавливаться и поддерживать иммунитет. Теплые блюда работают лучше холодных салатов: разогревают, насыщают и стабилизируют уровень энергии. Адаптировать такую еду под обычный график просто: суп можно приготовить заранее и хранить 2−3 дня, а овощи запекать сразу большими порциями. Это экономит время и дает готовую основу для ужинов или перекусов.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше