Что едят звезды спорта осенью: рецепты Байлз, Шараповой и Уильямс

Овсянка удобна еще и тем, что ее легко адаптировать под любой график. Если времени мало, хлопья можно залить кипятком и добавить натертое яблоко прямо в миску — корица и орехи сделают вкус более «осенним» без лишних усилий. При желании углеводы можно усилить бананом или кусочком темного шоколада — такой вариант подойдет перед силовой тренировкой. Главное преимущество блюда — теплая текстура и сочетание медленных углеводов, которые помогают не замерзать и не чувствовать голод уже через час.