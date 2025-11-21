«МБ Медиа Мафия»: Кто умнее? Большой квиз

Есть только два исхода:
- Правильный ответ — деньги забирает герой.
- Неправильный — сумма уходит в общий банк, который позже разыгрывается среди подписчиков телеграм-канала шоу «Мафия».
В этом выпуске Слава Морозов отвечает на наши вопросы и пытается забрать свою победу.
