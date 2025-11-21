Ричмонд
«МБ Медиа Мафия»: Кто умнее? Большой квиз

«ОБЩАК» — интеллектуальное шоу по принципу «Своей игры». Герой отвечает на вопросы из 5 разных тем, где сложность определяет цену.

Есть только два исхода:

  • Правильный ответ — деньги забирает герой.
  • Неправильный — сумма уходит в общий банк, который позже разыгрывается среди подписчиков телеграм-канала шоу «Мафия».

В этом выпуске Слава Морозов отвечает на наши вопросы и пытается забрать свою победу.

