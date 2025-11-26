В США «самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

«Судя по всему, в женской категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Представители Official Strongman не знали об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование, как только получили информацию.



Если бы мы были осведомлены или если бы этот факт был заявлен в любой момент до или во время соревнований, то спортсмену не разрешили бы участвовать в женской категории. Мы открыто заявляем, что участники могут соревноваться только в категории, соответствующей их биологическому полу, указанному при рождении», — сказано в заявлении организаторов.