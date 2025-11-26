Ричмонд
В США «самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Обладатель титула «самая сильная женщина мира» оказался биологическим мужчиной. Об этом сообщает New York Post.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

С 20 по 23 ноября в Арлингтоне (штат Техас) проходил турнир по силовому экстриму Strongman Games. В женской категории сенсационную победу с минимальным перевесом одержала 28-летняя спортсменка Джейми Букер из США, ранее неизвестная в кругах профессионального силового спорта.

Факт победы спортсменки, которая официально начала выступать только в этом году, заставил организаторов провести проверку, в результате которой появились достаточные основания полагать, что Букер является биологическим мужчиной. Попытки связаться с чемпионкой и получить от нее комментарии оказались безуспешными, что косвенно подтвердило обоснованность подозрений.

«Судя по всему, в женской категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Представители Official Strongman не знали об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование, как только получили информацию.

Если бы мы были осведомлены или если бы этот факт был заявлен в любой момент до или во время соревнований, то спортсмену не разрешили бы участвовать в женской категории. Мы открыто заявляем, что участники могут соревноваться только в категории, соответствующей их биологическому полу, указанному при рождении», — сказано в заявлении организаторов.

В конечном итоге было принято решение дисквалифицировать Букер и присудить титул 43-летней британке Андреа Томпсон, занявшей в первоначальном протоколе второе место. Уже во время церемонии награждения Томпсон выражала явное недовольство победой Букер, которая показала максимальный результат в финальном упражнении, что позволило ей полностью отыграть отставание в пять очков.