Ариана Гранде, Селена Гомес и другие: кто из звезд сильно похудел

За последний год сразу несколько звезд резко похудели — и это стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Новые фото Арианы Гранде, Селены Гомес и Деми Мур вызвали тысячи комментариев: поклонники спорят, восхищаются и переживают за звезд.
Ариана Гранде: резкое похудение, которое обсуждают весь год
У Арианы Гранде всегда была миниатюрная фигура, но за последний год изменения стали особенно заметными. На новых фото с мероприятий и съемок певица выглядит значительно худее, чем раньше, и это сразу вызвало волну обсуждений.
Фанаты начали сравнивать свежие кадры с архивными: разница в фигуре и лице видна даже без подробного анализа. В соцсетях появлялись комментарии о том, что артистка выглядит «слишком худой» и «сильно изменилась», а под постами собирались тысячи реакций.
Деми Мур: похудение ради роли и быстрый эффект
Появления Деми Мур на красных дорожках в этом году тоже не остались без внимания. Актриса выглядела заметно стройнее, чем раньше, и это сразу стало темой для обсуждений.
По информации западных медиа, изменения были связаны с подготовкой к роли: ради нужного образа Мур придерживалась строгого режима. В результате фигура стала более хрупкой, а черты лица — выраженными, что особенно заметно на светских выходах.
Через некоторое время после премьер актриса стала появляться в более расслабленном виде, и поклонники отметили, что трансформация выглядела временной. Это укрепило версию о том, что похудение было рабочей задачей, а не постоянным образом жизни.
Вупи Голдберг: минус 30 кг и смена образа
Вупи Голдберг, которой сейчас 68 лет, похудела настолько заметно, что ее новые фото моментально разошлись по соцсетям. За последний год актриса сбросила около 30 кг: с 99 кг до 69. Изменения видно во всем — от овала лица до того, как на ней сидит одежда.
Актриса сама рассказывала, что лишний вес мешал ей в работе и ухудшал самочувствие. Призналась, что процесс был нелегким: приходилось сочетать диету, лечение и небольшие тренировки, учитывая возраст и состояние здоровья. Фанаты отмечали, что сейчас Голдберг выглядят более энергичной.
Похудение повлияло не только на внешность, но и на стиль: Вупи стала чаще выбирать приталенные вещи, платья и яркие силуэты, которые раньше избегала. Ее появление на публике теперь сопровождается бурными обсуждениями — многие называют трансформацию вдохновляющей.
Селена Гомес: минус 9 кг перед свадьбой
Селена Гомес за последний год снова оказалась в центре обсуждений из-за резких изменений фигуры. При росте 165 см ее вес колебался от 65 до примерно 56 кг — разница, которая хорошо видна на недавних фото с мероприятий и в соцсетях. Эти колебания не случайны: у Селены диагностирована системная красная волчанка, аутоиммунное заболевание, при котором прием лекарств часто влияет на вес, вызывает отечность и меняет обмен веществ.
В этом году ее образ изменился: четкий овал лица, тонкая талия, подчеркнутые скулы, более тонкие руки. На фоне этого в соцсетях снова начались обсуждения ее здоровья — поклонники переживают, так как любые колебания веса при волчанке происходят не просто так. Но Селена, как обычно, не драматизирует: она лишь несколько раз напоминала, что ее тело «меняется в зависимости от лечения, и это нормально».
Отдельно внимание привлекло то, что изменения фигуры совпали с важными событиями в личной жизни — Селена вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. На свадебных фото фанаты отметили, что она выглядит заметно стройнее и спокойнее, чем на снимках годичной давности.
Минди Кейлинг: минус 13 кг
Минди Кейлинг в свои 45 лет открыто говорила, что ее вес всегда «гулял» из-за плотных съемок, стрессов и отсутствия режима. Но за последний год изменения стали особенно заметными: при росте 163 см ее вес снизился с 75 до 62 кг. Разница отчетливо видна на фото с премий и интервью — лицо стало более вытянутым, талия тоньше, а силуэт в целом стройнее.
Фанаты сразу начали гадать, что стоит за таким преображением. Минди дала только одно объяснение: она решила серьезно заняться своим графиком, добавила длительную ходьбу, плавание и ограничила поздние перекусы.
Параллельно изменился и стиль актрисы. Вместо свободных костюмов она стала выбирать приталенные платья, более открытые вырезы и яркие цвета. На красных дорожках Кейлинг выглядит увереннее, а ее образы активно обсуждаются в фанатских пабликах.