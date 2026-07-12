Как звезды сохраняют форму после 50: привычки Марка Уолберга и других звезд

Возраст меняет организм, поэтому универсальных рецептов не существует. Но у большинства звезд есть одна общая черта: они делают ставку на регулярность, а не на краткосрочные марафоны похудения. Простые ежедневные действия помогают им сохранять энергию, силу и хорошее самочувствие. Разбираем привычки, которые действительно можно взять на вооружение.
Марк Уолберг — строгий режим и регулярные тренировки
Марк Уолберг превратил режим дня в часть своего образа жизни. Актер не раз рассказывал, что поддерживать форму ему помогает не мотивация, а четкое расписание. Он рано просыпается, тренируется каждый день и старается не нарушать это даже во время съемок или путешествий.
Тренировки Уолберга включают силовые упражнения, функциональную подготовку, кардио и обязательную растяжку. Не меньше внимания он уделяет восстановлению: старается достаточно спать, следит за питанием и регулярно использует холодные ванны после нагрузок.
Хайди Клум — движение каждый день вместо жестких диет
Хайди Клум не скрывает, что никогда не любила изнурительные диеты и многочасовые занятия в спортзале. Вместо этого модель делает ставку на регулярное движение: прогулки, пилатес, упражнения для мышц корпуса и короткие домашние тренировки помогают ей поддерживать форму без перегрузок.
Такого же принципа она придерживается и в питании. В ее рационе много овощей, рыбы, белковых продуктов и простой домашней еды, а строгих запретов практически нет. По словам Клум, гораздо важнее придерживаться комфортного режима каждый день, чем время от времени устраивать организму стресс. Именно поэтому даже после 50 она выглядит продолжает активно работать.
Холли Берри — фитнес, бокс и дисциплина
Холли Берри в 59 выглядит намного моложе своих лет, она годами придерживается одного подхода: функциональные тренировки, постоянная работа с телом и осознанное питание. Актриса тренируется с Питером Ли Томасом, и каждая их сессия — это микс бокса, силовых кругов с собственным весом, упражнений на мобильность и растяжки. Она сама говорит, что бокс стал ее «медитацией в движении»: он держит тело в тонусе, снимает стресс и формирует тот самый подтянутый рельеф, который она показывает в своих соцсетях.
На диетах Холли не сидит, но делает ставку на простые продукты, зелень, сезонные овощи и контроль сахара: «Мне важно чувствовать ясность, а не просто выглядеть стройной». В ее сторис часто появляются простые блюда — теплые супы, рыба, авокадо, белковые завтраки. Еще одна важная часть ее режима — восстановление: она регулярно делает растяжку, использует массажные роллеры и спит не меньше 7−8 часов. Холли подчеркивает, что после 50 тело не прощает хаотичных нагрузок, поэтому она тренируется стабильно, но без перегрузок.