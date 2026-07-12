Как звезды сохраняют форму после 50: привычки Марка Уолберга и других звезд

Холли Берри в 59 выглядит намного моложе своих лет, она годами придерживается одного подхода: функциональные тренировки, постоянная работа с телом и осознанное питание. Актриса тренируется с Питером Ли Томасом, и каждая их сессия — это микс бокса, силовых кругов с собственным весом, упражнений на мобильность и растяжки. Она сама говорит, что бокс стал ее «медитацией в движении»: он держит тело в тонусе, снимает стресс и формирует тот самый подтянутый рельеф, который она показывает в своих соцсетях.