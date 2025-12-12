Что съесть перед утренней тренировкой, чтобы хватило сил — и не тянуло в сон

Перекус нужен не для насыщения, а чтобы организм получил «топливо» и не работал в стрессе. Даже пара ложек йогурта или половина банана лучше, чем голод — особенно зимой, когда тело тратит больше сил на разогрев. Такой мини-завтрак помогает сохранить пульс в норме и избежать головокружения на кардио или функциональных упражнениях.