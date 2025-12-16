Московский офис PARI вошел в рейтинг лучших штаб-квартир России

«Наш офис находится в самом сердце российской столицы, а благодаря нестандартной форме здания сотрудникам и гостям открывается шикарный вид на Москву. Инфраструктура офиса дает возможность сотруднику выбирать комфортную для него обстановку — рабочие места в опенспейсе для взаимодействия с коллегами, индивидуальные кабинки для проведения звонков, переговорные комнаты на разное количество участников, лаундж-зона с удобными пуфиками или отдельные зоны для небольших совещаний. Мы гордимся, что снова получили высокую оценку Forbes и Pridex», — отметила Вера Климанова, вице-президент по организационному развитию PARI.