Московский офис PARI вошел в рейтинг лучших штаб-квартир России

FResearch и Pridex представили рэнкинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний. В исследовании приняли участие 300 компаний с наибольшей выручкой. Цель проекта — фиксировать тренды в корпоративной индустрии и формировать стандарты современной рабочей среды.
Компания PARI при организации офисных пространств учитывает потребности человека в течение рабочего дня и акцентирует внимание на спортивных активностях. Офисы компании подходят различным категориям сотрудников вне зависимости от пола и возраста.
Смена умственной и физической нагрузок в течение дня крайне важна, поэтому сотрудникам доступны лаунж-зоны с массажными креслами, удобными пуфиками для работы и отдыха, игровая зона с PlayStation, пианино и книжной полкой, кинозал для просмотра спортивных событий. А в Ростове-на-Дону — даже есть игровые зоны с бильярдом, настольным теннисом, турниками, боксерскими грушами и баланс-бордами.
Примечательно также, что штаб-квартира PARI в Москве находится в здании, имеющем историческую ценность, — это культовое здание советской архитектуры, ранее принадлежавшее Министерству экономического развития России, которое было реконструировано в современное офисное здание класса А+.
PARI становится участником рейтинга Forbes и Pridex второй год подряд.
«Наш офис находится в самом сердце российской столицы, а благодаря нестандартной форме здания сотрудникам и гостям открывается шикарный вид на Москву. Инфраструктура офиса дает возможность сотруднику выбирать комфортную для него обстановку — рабочие места в опенспейсе для взаимодействия с коллегами, индивидуальные кабинки для проведения звонков, переговорные комнаты на разное количество участников, лаундж-зона с удобными пуфиками или отдельные зоны для небольших совещаний. Мы гордимся, что снова получили высокую оценку Forbes и Pridex», — отметила Вера Климанова, вице-президент по организационному развитию PARI.