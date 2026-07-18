Роналду, Овечкин и Леброн: как звезды ходят в баню для восстановления здоровья

Основной эффект, на который она ориентируется, — общее самочувствие и состояние кожи. Мягкое тепло улучшает микроциркуляцию, помогает снять отечность и ощущение зажатости в теле, которое часто появляется после долгого сидения и стресса. При этом Энистон подчеркивает, что не сидит в сауне долго и всегда ориентируется на комфорт, а не на таймер. Для нее баня — не испытание и не способ похудеть, а часть спокойного вечернего ритуала, который помогает замедлиться и переключиться.