Роналду, Овечкин и Леброн: как звезды ходят в баню для восстановления здоровья

Высокая температура помогает расслабить мышцы, снять напряжение и ускорить восстановление после физических нагрузок. Но только при правильном подходе: слишком долгое пребывание в парной или недостаток жидкости могут дать обратный эффект. Разбираемся, как баню и сауну используют известные спортсмены и какие принципы делают такие процедуры максимально полезными.
Криштиану Роналду — сауна после тренировок, а не вместо них
Роналду рассматривает сауну как один из этапов восстановления после интенсивных тренировок и матчей. Обычно он проводит в парной не более 10−15 минут, не стремясь к экстремально высоким температурам. Такая процедура помогает расслабить мышцы после больших нагрузок и быстрее восстановиться перед следующими занятиями.
После сауны футболист обязательно охлаждается — принимает прохладный душ или использует холодную ванну. Не менее важной частью ритуала остается восполнение жидкости: Роналду внимательно следит за водным балансом и не использует сауну после сильного обезвоживания. Для него это лишь один из элементов системы, куда также входят сон, питание, массаж и грамотное планирование нагрузок.
Леброн Джеймс — тепло для расслабления и качественного сна
Во время сезона НБА Леброн Джеймс проводит огромное количество матчей и тренировок, поэтому восстановлению уделяет не меньше внимания, чем самим нагрузкам. Сауной баскетболист пользуется после особенно тяжелых игровых дней, когда нужно снять напряжение в мышцах и дать организму возможность быстрее восстановиться.
Еще одна причина, по которой Джеймс включает тепловые процедуры в свой режим, — улучшение качества сна. После умеренного прогревания организму легче расслабиться и быстрее перейти к отдыху. При этом спортсмен обязательно восполняет потерю жидкости и не использует сауну непосредственно перед тренировками, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.
Дженнифер Энистон — мягкое тепло вместо перегрева
Энистон давно говорит, что не переносит экстремальные температуры, поэтому ее выбор — инфракрасная сауна. В отличие от классической парной, здесь тело прогревается мягко, без резкого повышения температуры воздуха. Такой формат она использует для расслабления после съемок и перелетов, когда важно снять напряжение, а не «выжать» из организма последние ресурсы.
Основной эффект, на который она ориентируется, — общее самочувствие и состояние кожи. Мягкое тепло улучшает микроциркуляцию, помогает снять отечность и ощущение зажатости в теле, которое часто появляется после долгого сидения и стресса. При этом Энистон подчеркивает, что не сидит в сауне долго и всегда ориентируется на комфорт, а не на таймер. Для нее баня — не испытание и не способ похудеть, а часть спокойного вечернего ритуала, который помогает замедлиться и переключиться.
Хайди Клум — баня как способ замедлиться
Для Хайди Клум баня — это часть спа-ритуала, а не способ «сжечь лишнее». После показов, перелетов и долгих съемочных дней она выбирает тепло как возможность замедлиться и дать телу восстановиться без дополнительного стресса. В ее случае это короткие заходы, прохладная вода и обязательный отдых между процедурами.
Клум не гонится за высокой температурой и не задерживается в парной дольше 5−7 минут. Основной эффект, который она отмечает, — снижение отечности, ощущение легкости в теле и расслабление мышц после длительного пребывания на каблуках. Баня здесь работает в связке с массажем, уходом за кожей и сном, а не сама по себе.
Александр Овечкин — баня для спортивного восстановления
Для Александра Овечкина баня — не экзотика и не редкий ритуал, а привычная часть хоккейской культуры. После матчей и тяжелых тренировок тепло помогает снять напряжение с мышц, особенно спины и ног, которые получают основную нагрузку на льду. Речь идет о коротких заходах без экстремальных температур и обязательном отдыхе между ними.
Овечкин старается не доводить организм до истощения, а ускорить восстановление и улучшить общее самочувствие. После парной — вода, немного отдыха, расслабление, без резких перепадов и соревнований на выносливость. Такой подход типичен для профессиональных спортсменов: баня нужна просто для восстановления, а не как самостоятельный «детокс». Именно поэтому она остается в расписании даже в плотном сезоне.