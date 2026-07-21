Как укрепить мышцы тазового дна: 5 простых упражнений

После этого так же медленно расслабьте мышцы в обратном порядке, возвращаясь к полному расслаблению. Один такой цикл считается за одно повторение. Начните с 5−6 повторений и постепенно увеличивайте их количество, ориентируясь на комфорт и качество выполнения, а не на максимальное усилие.