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Как укрепить мышцы тазового дна: 5 простых упражнений

Мышцы тазового дна влияют не только на осанку и поддержку внутренних органов, но и на ощущение комфорта в повседневной жизни. Простые упражнения помогают укрепить их и снизить выраженность некоторых неприятных симптомов.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Ослабление мышц тазового дна может проявляться по-разному: ощущением тяжести, дискомфортом, снижением контроля при кашле, смехе или физической нагрузке. Такое состояние встречается после беременности и родов, при малоподвижном образе жизни, с возрастом или после интенсивных нагрузок. Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить их работу.

Базовое сокращение мышц тазового дна

Любая тренировка начинается с умения найти нужные мышцы. Для этого удобно сядьте или лягте, спокойно вдохните, а на выдохе попробуйте мягко сократить мышцы тазового дна так, словно хотите остановить мочеиспускание. При этом ягодицы, бедра и мышцы живота должны оставаться максимально расслабленными, а дыхание — свободным.

Удерживайте сокращение около 3−5 секунд, затем полностью расслабьте мышцы на такое же время. Начните с 8−10 повторений один-два раза в день. Если во время упражнения напрягается все тело или появляется желание задержать дыхание, стоит уменьшить усилие — здесь важнее точность, чем сила.

Плавное напряжение и расслабление

Девушка выполняет плавное напряжение и расслабление мышц тазового дна
Упражнение развивает контроль над мышцами тазового дна.Источник: Magnific

Это упражнение развивает способность дозировать напряжение. Представьте, что мышцы постепенно поднимаются вверх, словно лифт, который проходит несколько этажей. Сначала выполните легкое сокращение, затем немного усилите его, не задерживая дыхание и не подключая мышцы живота или ягодиц.

После этого так же медленно расслабьте мышцы в обратном порядке, возвращаясь к полному расслаблению. Один такой цикл считается за одно повторение. Начните с 5−6 повторений и постепенно увеличивайте их количество, ориентируясь на комфорт и качество выполнения, а не на максимальное усилие.

Мост с активацией тазового дна

Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы поставьте на ширине таза. Перед тем как поднимать таз, на выдохе мягко напрягите мышцы тазового дна, затем медленно поднимите таз вверх, включая ягодицы. Поясница не прогибается, движение остается плавным и контролируемым.

В верхней точке задержитесь на 2−3 секунды, затем на вдохе опустите таз и полностью расслабьте мышцы тазового дна. Начните с 8−10 повторов. Это упражнение особенно полезно при сидячей работе и после родов, так как помогает вернуть ощущение контроля над своим телом и накачать ягодицы.

Кошка-корова с дыханием

Девушка выполняет упражнение кошка-корова с дыханием
Упражнение помогает снять напряжение и убрать зажимы.Источник: Magnific

Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под тазом. На вдохе мягко прогнитесь в спине, позволяя тазовому дну расслабиться и «опуститься». На выдохе округлите спину и слегка подтяните мышцы тазового дна, без резкого усилия и сжатия живота.

Движение идет в спокойном темпе, синхронно с дыханием. Выполните 8−10 плавных циклов. Это упражнение особенно важно для тех, кто склонен постоянно держать мышцы в напряжении: умение расслабляться здесь не менее ценно, чем умение напрягаться.

Мягкие приседания с дыханием

Встаньте прямо, стопы на ширине плеч. На вдохе медленно опуститесь в неглубокий присед, позволяя тазовому дну расслабиться. На выдохе, поднимаясь вверх, мягко напрягите мышцы тазового дна — без резкого усилия и задержки дыхания.

Движение должно быть спокойным и контролируемым, колени смотрят в сторону носков, корпус остается устойчивым. Начните с 6−8 повторов. Это упражнение помогает начать чувствовать тазовое дно в обычных движениях — подъемах, наклонах, ходьбе.