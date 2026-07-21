Как укрепить мышцы тазового дна: 5 простых упражнений

Ослабление мышц тазового дна может проявляться по-разному: ощущением тяжести, дискомфортом, снижением контроля при кашле, смехе или физической нагрузке. Такое состояние встречается после беременности и родов, при малоподвижном образе жизни, с возрастом или после интенсивных нагрузок. Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить их работу.
Базовое сокращение мышц тазового дна
Любая тренировка начинается с умения найти нужные мышцы. Для этого удобно сядьте или лягте, спокойно вдохните, а на выдохе попробуйте мягко сократить мышцы тазового дна так, словно хотите остановить мочеиспускание. При этом ягодицы, бедра и мышцы живота должны оставаться максимально расслабленными, а дыхание — свободным.
Удерживайте сокращение около 3−5 секунд, затем полностью расслабьте мышцы на такое же время. Начните с 8−10 повторений один-два раза в день. Если во время упражнения напрягается все тело или появляется желание задержать дыхание, стоит уменьшить усилие — здесь важнее точность, чем сила.
Плавное напряжение и расслабление
Это упражнение развивает способность дозировать напряжение. Представьте, что мышцы постепенно поднимаются вверх, словно лифт, который проходит несколько этажей. Сначала выполните легкое сокращение, затем немного усилите его, не задерживая дыхание и не подключая мышцы живота или ягодиц.
После этого так же медленно расслабьте мышцы в обратном порядке, возвращаясь к полному расслаблению. Один такой цикл считается за одно повторение. Начните с 5−6 повторений и постепенно увеличивайте их количество, ориентируясь на комфорт и качество выполнения, а не на максимальное усилие.
Мост с активацией тазового дна
Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы поставьте на ширине таза. Перед тем как поднимать таз, на выдохе мягко напрягите мышцы тазового дна, затем медленно поднимите таз вверх, включая ягодицы. Поясница не прогибается, движение остается плавным и контролируемым.
В верхней точке задержитесь на 2−3 секунды, затем на вдохе опустите таз и полностью расслабьте мышцы тазового дна. Начните с 8−10 повторов. Это упражнение особенно полезно при сидячей работе и после родов, так как помогает вернуть ощущение контроля над своим телом и накачать ягодицы.
Кошка-корова с дыханием
Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под тазом. На вдохе мягко прогнитесь в спине, позволяя тазовому дну расслабиться и «опуститься». На выдохе округлите спину и слегка подтяните мышцы тазового дна, без резкого усилия и сжатия живота.
Движение идет в спокойном темпе, синхронно с дыханием. Выполните 8−10 плавных циклов. Это упражнение особенно важно для тех, кто склонен постоянно держать мышцы в напряжении: умение расслабляться здесь не менее ценно, чем умение напрягаться.
Мягкие приседания с дыханием
Встаньте прямо, стопы на ширине плеч. На вдохе медленно опуститесь в неглубокий присед, позволяя тазовому дну расслабиться. На выдохе, поднимаясь вверх, мягко напрягите мышцы тазового дна — без резкого усилия и задержки дыхания.
Движение должно быть спокойным и контролируемым, колени смотрят в сторону носков, корпус остается устойчивым. Начните с 6−8 повторов. Это упражнение помогает начать чувствовать тазовое дно в обычных движениях — подъемах, наклонах, ходьбе.