Как звезды тренируются с детьми дома: 3 наглядных примера

Родительство почти всегда сдвигает спорт на второй план, особенно когда речь идет о маленьких детях и плотном дне. Даже у звезд, у которых есть тренеры и доступ к любым форматам, все чаще появляются домашние тренировки без строгого плана и таймингов. Вместо отдельных часов в зале — движение между делами, игры, танцы и упражнения, в которые легко вовлечь детей. В этой статье — три примера, как это выглядит на практике и почему такой формат работает не хуже классических тренировок.