Как звезды тренируются с детьми дома: 3 наглядных примера

Родительство почти всегда сдвигает спорт на второй план, особенно когда речь идет о маленьких детях и плотном дне. Даже у звезд, у которых есть тренеры и доступ к любым форматам, все чаще появляются домашние тренировки без строгого плана и таймингов. Вместо отдельных часов в зале — движение между делами, игры, танцы и упражнения, в которые легко вовлечь детей. В этой статье — три примера, как это выглядит на практике и почему такой формат работает не хуже классических тренировок.
Хайди Клум — тренировки дома без плана
Хайди Клум — мать четверых детей, и именно годы активного материнства сформировали ее спокойное отношение к спорту. У модели есть сыновья Генри и Йохан, старшая дочь Лени и младшая дочь Лу, которой сейчас 15 лет. В период, когда дети были маленькими и требовали постоянного внимания, полноценные тренировки с расписанием и подготовкой оказывались редкой роскошью.
Вместо этого Хайди выбирала движение в свободном формате прямо дома. Простые упражнения на полу, растяжка, наклоны и баланс появлялись между делами и не воспринимались как отдельная тренировка. Дети могли повторять движения, мешать или смеяться рядом — и это не ломало процесс, а становилось его частью.
Со временем такой формат перестал быть вынужденным компромиссом и превратился в привычку. Движение встроилось в быт и перестало требовать особых условий. Даже сейчас, когда дети уже выросли, Клум отмечает, что именно этот подход помог ей сохранить форму и спокойные отношения со спортом в самые загруженные годы.
Дженнифер Лопес — танцы и кардио дома
Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей — близнецов Макса и Эмму, которым сейчас по 17 лет. Когда они были младше, певица не раз показывала в соцсетях, как тренируется дома в формате танцев, подключая детей к процессу. Это не выглядело как репетиция или постановка, скорее как энергичное движение под музыку в обычной комнате.
Вместо классического кардио — танцевальные связки, свободные движения и много импровизации. Дети включались по настроению: повторяли шаги, смеялись, добавляли свои элементы или просто двигались рядом. Такой формат легко удерживает внимание ребенка и одновременно дает полноценную нагрузку без ощущения тренировки.
Лопес не раз говорила, что танцы стали для нее самым удобным способом совмещать движение и время с семьей. Кардио в таком виде не требует отдельного слота в расписании и не конфликтует с домашними обязанностями.
Дэвид Бекхэм — движение как пример для детей
Дэвид Бекхэм — отец четверых детей, младшей из которых, Харпер, сейчас 14 лет. Основные лайфхаки с домашними тренировками он использовал раньше, когда дети были младше и времени на полноценные занятия почти не оставалось. В такие периоды он выбирал простые функциональные упражнения дома — без оборудования и четкого плана.
В его видео тех лет часто появлялись приседания, планки, которые легко превращались в игру. Дети могли подключаться спонтанно, повторять движения или просто находиться рядом, наблюдая за процессом.
Сам Бекхэм не раз подчеркивал, что для него важнее не слова, а пример. Когда дети видят движение как часть обычного дня, спорт перестает быть чем-то навязанным. Такой подход позволял сохранять регулярность даже в самые загруженные периоды и заложил отношение к активности как к норме, а не обязанности.