Почему зимой вес растет даже у чемпионок: честные признания спортсменок

Все больше звезд спорта говорят об изменении веса открыто. Без драм, без оправданий и без желания соответствовать чужим ожиданиям. Они признаются: зимой вес может расти — и в этом нет ничего постыдного.
Серена Уильямс — зрелое принятие сезонных изменений
Теннисистка никогда не вписывалась в классические представления о «спортивном теле» — и не стесняется этого. За годы карьеры она не раз сталкивалась с обсуждением своей внешности и веса, но со временем выработала спокойное и взрослое отношение к изменениям тела.
В интервью Серена открыто говорит: в межсезонье и зимой ее вес может меняться. Это связано с ритмом жизни, восстановлением и снижением тренировочных нагрузок. Для нее форма — не постоянная величина, а отражение текущего периода. Есть время работать на результат, а есть время позволить телу быть в более мягком режиме.
Такое принятие пришло не сразу, но именно оно помогло Серене сохранить баланс. И она уже давно не воспринимает зимний набор веса как проблему или «потерю формы».
Екатерина Гамова — честность без стыда и стандартов
Российская волейболистка всегда говорит прямо и тема веса также не стала исключением. Екатерина не раз подчеркивала: в волейболе, как и в любом другом виде спорта, тело меняется в зависимости от сезона и нагрузок.
Гамова спокойно признавалась, что в межсезонье может набирать вес — и не считает это чем-то экстраординарным. Более того, она не видит смысла подгонять себя под жесткие стандарты, которые часто навязывают спортсменкам. Рост, комплекция, особенности организма — все это не ошибка, а данность.
Ее позиция звучит особенно уверенно: стыд за тело — это навязанное чувство. И пока спортсменки будут бояться «выглядеть не так», давление никуда не исчезнет. Гамова говорит об этом без агрессии, но предельно честно — и именно поэтому ее слова звучат убедительно.
Дарья Клишина — рациональный взгляд на изменение веса
Как профессиональная легкоатлетка, Дарья хорошо понимает: форма — это инструмент под конкретные задачи, а не состояние «навсегда». Зимой и вне соревновательного сезона меняется и режим тренировок, и питание — об этом Клишина не раз говорила в интервью. В такие периоды приоритет закономерно сдвигается в сторону восстановления, набора сил и подготовки к следующему этапу.
Поэтому изменения в весе она не драматизирует и не воспринимает как проблему. Подход Дарьи остается расчетливым и спокойным: есть сезон работы на результат, а есть время подготовки. И тело, по ее словам, вполне логично откликается на этот ритм.
Но что более ценно, все три спортсменки не оправдываются, не обещают «срочно вернуться в форму» и не делают из этого сенсацию. Вместо этого они спокойно принимают свое тело и понимают с чем связаны изменения на весах. Ведь спорт — это не только сила и дисциплина, но и уважение к собственному телу. В любой сезон.