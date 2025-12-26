Упражнения для стоп: простой комплекс на каждый день

Прямой контакт стопы с поверхностью пола, массажного коврика или мелкими предметами стимулирует нервные окончания, улучшая не только силу, но и координацию, баланс и чувство равновесия во всем теле. Кроме того, только выполняя упражнения без обуви, можно обеспечить правильную амплитуду движений, необходимую для формирования здорового свода стопы и профилактики различных ее деформаций.