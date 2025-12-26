5 способов не переедать в новогоднюю ночь — без запретов и срывов

Новогодняя ночь — это длинное застолье без привычных пауз: сначала закуски, потом горячее, потом снова закуски, сладкое и тосты. Многие приходят к столу голодными, весь вечер едят на автомате и не замечают момент насыщения. К этому добавляются алкоголь, разговоры и ощущение «раз в году можно», из-за чего аппетит легко выходит из-под контроля. Разобраться с этим можно без запретов и жестких правил — достаточно понять, что именно мешает вовремя остановиться и какие простые шаги действительно работают.