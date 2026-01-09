Артемий и Марина Каташинские: Хейт — обратная сторона любой публичности

А: Хейт — обратная сторона любой публичности. С ним сталкиваются все, кто добился чуть больше, чем все остальные. Люди могут говорить все, что им хочется, мы не можем этого запретить, это их мнение. Но это не значит, что данное мнение правильное. На подобные комментарии мы не обращаем внимания, зачем? За годы тренировок и соревнований, за время которое мы в шоу-бизнесе, мы нарастили себе броню.