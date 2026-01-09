Артемий и Марина Каташинские: Хейт — обратная сторона любой публичности

Узнали у танцоров, что их вдохновляет сегодня, какие ближайшие планы, как не реагировать на хейт и быть лучшей поддержкой друг для друга всю жизнь.
— В комментариях под видео и фото в ваших соцсетях вашими танцами очень восхищаются. Но находятся я и те, что считает, что (цитата): «столь активные переплетения тел брата и сестры — неуместны». Что можете ответить на подобное? В целом — трогает ли вас хейт? С какими самыми нелепыми комментариями вам приходилось сталкиваться?
А: Хейт — обратная сторона любой публичности. С ним сталкиваются все, кто добился чуть больше, чем все остальные. Люди могут говорить все, что им хочется, мы не можем этого запретить, это их мнение. Но это не значит, что данное мнение правильное. На подобные комментарии мы не обращаем внимания, зачем? За годы тренировок и соревнований, за время которое мы в шоу-бизнесе, мы нарастили себе броню.