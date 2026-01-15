Месси, Руни, Джокович: спортсмены, которые женились на своей первой любви

Когда Месси стал мировой звездой, Антонелла не стала частью светской тусовки. Она жила в Аргентине, училась, вела обычную жизнь, а потом переехала к нему в Испанию уже в качестве невесты. Их свадьба в Росарио в 2017 году выглядела не как глянцевое шоу, а как праздник для друзей детства и семьи. Сегодня у пары трое сыновей, и Месси часто говорит, что именно Антонелла помогает ему оставаться «нормальным» в мире, где все вокруг напоминает о статусе.