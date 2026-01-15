Месси, Руни, Джокович: спортсмены, которые женились на своей первой любви

Переезды, жесткий график, давление прессы и внимание миллионов разрушают даже крепкие пары. Тем удивительнее выглядят союзы, начавшиеся еще в школьных коридорах и пережившие резкий взлет карьеры. Партнер, который знал будущего чемпиона до титулов и миллионов, становится не частью имиджа, а частью жизни. Эти отношения строятся не вокруг статуса, а вокруг общей памяти, доверия и общего прошлого.
Лионель Месси — любовь, которая началась в детстве
Лионель познакомился с Антонеллой Рокуццо, когда им было по восемь лет: она была двоюродной сестрой его лучшего друга. Уже тогда Месси писал ей записки и обещал, что однажды они будут вместе. В 13 лет он уехал в Барселону, и их связь на годы стала дистанционной — редкие встречи, письма, звонки через океан.
Когда Месси стал мировой звездой, Антонелла не стала частью светской тусовки. Она жила в Аргентине, училась, вела обычную жизнь, а потом переехала к нему в Испанию уже в качестве невесты. Их свадьба в Росарио в 2017 году выглядела не как глянцевое шоу, а как праздник для друзей детства и семьи. Сегодня у пары трое сыновей, и Месси часто говорит, что именно Антонелла помогает ему оставаться «нормальным» в мире, где все вокруг напоминает о статусе.
Леброн Джеймс — вместе еще до НБА
Леброн познакомился с Саванной Бринсон в старших классах школы в Акроне, штат Огайо. Тогда он уже был местной звездой баскетбола, но до контрактов НБА и статуса иконы спорта оставались годы упорного труда.
Когда карьера Леброна взлетела, Саванна не стала частью шоу-бизнеса. Она оставалась рядом в периоды переездов, первых провалов, травм и громких решений — от ухода из «Кливленда» до возвращения домой. Пока он становился легендой, она заботилась о семье, поддерживала ощущение нормальной жизни.
Сегодня они женаты больше десяти лет и воспитывают троих детей. Леброн не раз говорил, что именно Саванна — его точка опоры и человек, который держит его «в реальности».
Уэйн Руни — вместе с 12 лет
Уэйн познакомился с Коулен Маклафлин, когда им было по 12 лет: они жили в одном районе Ливерпуля и учились в соседних школах. Пока Руни пробивался в большой футбол, она оставалась рядом. В 16 он дебютировал в Премьер-лиге, в 18 подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», а Коулен продолжала жить в том же городе и учиться.
Когда Руни стал национальной звездой, их отношения оказались под прицелом таблоидов. Скандалы, давление, постоянное внимание прессы — все это происходило на глазах у страны. В разные годы пресса писала про его измены, ночные вечеринки, проблемы с дисциплиной и алкоголем — каждую ошибку футболиста обсуждала вся страна. Эти истории регулярно становились достоянием публики и превращались в публичные испытания для пары. Коулен не уходила из отношений даже в моменты, когда имя Руни ассоциировалось не с футболом, а со скандалами.
Сегодня они вместе больше двадцати лет и воспитывают четверых сыновей. Их история — не про идеальность, а про путь, который они проходят вдвоем с подросткового возраста, когда ни о славе, ни о миллионах речи еще не шло.
Новак Джокович — любовь, начавшаяся еще в школе
Новак познакомился с Еленой Ристич в белградской школе, когда ему было 17. Тогда он еще не был первой ракеткой мира — впереди были годы турниров, перелетов, жизни между гостиницами и кортами. Их отношения долго существовали на расстоянии: он жил в режиме сборов и соревнований, она училась в Милане и строила собственную карьеру.
Когда Джокович стал мировой звездой, Елена не растворилась в его успехе. Она продолжала работать, занималась благотворительными проектами и только спустя годы переехала к нему окончательно. Они поженились в 2014 году — уже после побед на Уимблдоне и первых громких титулов. Сегодня у пары двое детей, и Джокович не раз говорил, что именно семья помогает ему выдерживать давление большого спорта.
Майк Траут — школьная любовь без глянца
Майк познакомился с Джессикой Кокс еще в старших классах школы в Нью-Джерси. Тогда он был просто талантливым парнем из бейсбольной команды, а не будущей звездой MLB с многомиллионным контрактом. Их отношения продолжались, пока Траут уезжал на сборы, в фарм-клубы и первые профессиональные сезоны.
Когда он стал одним из самых узнаваемых игроков в американском бейсболе, их жизнь резко изменилась. Контракты на сотни миллионов долларов, постоянные перелеты, внимание прессы — все это стало испытанием на прочность. Они поженились в 2017 году, а позже стали родителями. Траут часто говорит, что именно она помогает ему не терять себя в мире, где все крутится вокруг статистики, рекордов и денег.