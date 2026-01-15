Похудение без насилия над собой: 5 привычек, которые меняют тело

Есть еще один эффект: овощи замедляют всасывание углеводов. За счет этого уровень сахара в крови растет плавно, без резких скачков, а значит — без внезапной тяги к сладкому через час после еды. В реальной жизни это выглядит просто: сначала тарелка салата или овощей, потом уже паста, рис или мясо. Даже такая мелочь помогает автоматически сократить порцию основного блюда и быстрее почувствовать насыщение.