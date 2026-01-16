Как есть десерты без чувства вины и лишних килограммов

Почти каждый опыт «похудения» начинается с фразы «я больше не ем сладкое». Шоколад, печенье и торты становятся запретной территорией, вокруг которой растет напряжение и чувство вины. Но организм не живет по моральным правилам — ему важны объем еды, регулярность и общий баланс. Один и тот же десерт может быть обычной частью дня — и пройти незаметно для фигуры, а может запустить цепочку переедания, если питание хаотичное. Лишний вес появляется не из-за сахара, а потому, что сладкое становится редкой наградой, которой всегда мало.